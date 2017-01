Actual llega sin dilemas al 'club de los 27'

logroño. Era mentira: los viejos roqueros también mueren. Y no va por Bowie ni por Prince ni por Leonard Cohen, que se murieron este año pasado, aunque sigan sonando en nuestros corazones sus pequeños valses vieneses, sus lluvias púrpuras y otras muchas odiseas en el espacio. No va por Manolo Tena, que una vez pasó por este escenario y ahora estará compartiendo algún otro con Antonio Vega, con Enrique Urquijo, con Germán Coppini... todos esos que siempre (se) fueron por delante. Qué ganas de salir de uno de sus conciertos, ahora entre míticos y nostálgicos, en el Adarraga o en las Gaunas y volver a discutir y bromear con Francis Cillero y con Paco Bezares en la Conti, en el Isopo o en el Factoría, en cualquiera de aquellos garitos de un Logroño que ya no existe, si la muestra de muermos panoramas o el escaparate de costuras contemporáneas son solo un producto más de distracción colectiva o la expresión necesaria de una verdadera inquietud cultural.

Casi sin más filosofía que la de ser el primer festival español del año y salir en los telediarios con el objetivo principal de servir de reclamo promocional y turístico de un Logroño misceláneo, desde aquel ya lejano 2 de enero de 1991 en que desplazó al heroico Iberpop, Actual alcanza hoy la edad a la que murieron Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Kurt Cobain. Por forzada que resulte la asociación de ideas, así, sin mayor dilema, ingresa en el inquietante 'club de los 27' un evento que organizan el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño.

De hoy al sábado, Actual 2017 ofrecerá 35 conciertos, 66 pases de teatro y doce estrenos de cine, entre otros espectáculos. Este disco empezará a sonar por la cara B, con el cine y el teatro cobrando protagonismo sobre el capítulo musical, que deja para el final los conciertos grandes en el Palacio de Deportes, con Love of Lesbian y Amaral como mayores atractivos. The Owl Project y Elefantes, telonearán a los primeros; y Talisco y La Pegatina & Friends, a los segundos en una arriesgada mezcla de estilos.

Hasta entonces, las actuaciones en recintos menores darán cabida igualmente a muy diversas tendencias. En la sexta Guerra de Bandas, en el Biribay Jazz Club (los días 2, 3 y 4), predominarán el pop, el rock y algo de metal. El Círculo Logroñés (2, 3 y 4) albergará el Café Cantante vespertino, con Bambikina (folk, rock), Nora Norman (folk, soul) y la riojana Marta Fernández Calvo (con una propuesta gastromusical, 'Concierto Menú'). La programación se completa con mucho indie indoor en los Conciertos y el Vermú Torero en Bodegas Franco Españolas, Matinal con Estrella en Wine Fandango y el concierto de Noche de Reyes en la Sala Menhir, además de las Sesiones Nocturnas en Maldeamores Club.

Cine Actual y Teatro Insólito

Música aparte, el otro gran apartado de Actual desde su primera edición es el cine, cine con sello Actual: estreno, máxima calidad y versión original con subtítulos. Desde los festivales de Cannes, Berlín, San Sebastián o Málaga llegan algunas de las mejores películas internacionales de reciente producción. Entre las que se proyectarán a lo largo de la semana en Riojafórum, el Bretón, la Filmoteca Rafael Azcona y 7 Infantes, hay animación, drama, comedia, documental, género biográfico, bélico, romántico y ciencia ficción. Largometrajes de Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, Suiza, Alemania, Dinamarca, Italia, Finlandia, Irán y también de España. El Café Bretón, por su lado, acoge la duodécima edición del certamen Sueños en Corto con cinco títulos diarios en cinco días (del 2 al 6).

El Teatro Insólito vuelve a ser una de las grandes apuestas de Actual desde su incorporación en los últimos años. Lugares cotidianos de la ciudad y rincones desconocidos se convertirán durante toda la semana en escenarios tan variopintos como la Casa de la Imagen, la habitación 306 del hotel Marqués de Vallejo, la biblioteca personal de Rafael Azcona en el IER o un puesto de venta en el Mercado de San Blas. Ahí actuarán nueve compañías riojanas, Limbo Escena, Peloponeso Teatro, Diego Calavia, Ipso Facto Impro, El Perro Azul, Alpiste Teatro, Sapo Producciones, Tres Tristes Tigres y Zarándula, y la madrileña Robert Nilen, sacando el teatro a la calle o metiendo la ciudad en el escenario.

Y aún habrá más cosas, como el quinto Fiver (Festival Internacional de Videodanza de La Rioja) en el Centro Cultural Ibercaja; y exposiciones en el Museo Würth ('La era vacía', de OPN Studio) e Ibercaja ('Me gusta Logroño', de Luis García del Valle).

Con todos ellos entrará Actual en ese club de los 27 y, si una sobredosis o un accidente no lo impiden, como ocurrió a aquellos que dejaron un hermoso cadáver para mitómanos, empezará a envejecer sin haber resuelto dudas ni de juventud ni de madurez: ¿Cuánto vive el rock sin ser transgresor, el cine no comercial, el teatro alternativo, el arte en general, cuánto la cultura sin ser participativa y transformadora y no un mero producto de consumo? ¿Cuánto tarda un festival en encontrar su personalidad libre de intereses políticos? Sin aclarar esos rollos, los viejos roqueros, o se han muerto ya o se han quedado zombis.

Pero ya no hay tiempo para eso; como un vinilo en un giradiscos vintage,un año más, Actual empieza a sonar: Otra vez aquí, sintonízanos, ven y enróllate, dice un locutor y en la noche suena el heavy rock... En cada concierto de rocanrol las campanas doblan por Bon Scott, por Janis, Lennon, Allman, Hendrix, Bolan, Bonham, Brian y Moon... Tú sabes que en realidad esas campanas están doblando por ti.