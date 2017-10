Los del 27 en el 2017 Anna López Infante y Chey Jurado en uno de los números del espectáculo. :: 27Flamenco Música, poesía, danza y audiovisuales urden este innovador espectáculo, que se representa en el madrileño Teatro de la Luz hasta el 8 de octubre Los hermanos riojanos López Infante producen con Juan Carmona el espectáculo 27Flamenco ESTÍBALIZ ESPINOSA LOGROÑO. Martes, 10 octubre 2017, 23:55

Cuenta el guitarrista y compositor Juan Carmona (de la saga Habichuela) que empezó a idear su espectáculo 27Flamenco sólo con música, «pero conocí a Carlos López Infante y a su hermana Anna, y cuando vi lo que hacían me quedé enamorado. Ahí comprendí que teníamos que hacerlo todo, música, danza, audiovisual...». El flechazo fue mutuo, nos asegura Carlos desde Madrid, donde estos días se representa en el Teatro de la Luz Phillips este insólito montaje producido por Carmona y los hermanos riojanos López Infante, al frente de la compañía PerforDance.

«Juan apareció con varios poemas musicalizados por él y fue sobrecogedor, un cóctel maravilloso de poesía y flamenco de máxima calidad, y además muy innovador. Así que le dije: 'Quiero estar ahí, no sé con qué ni de qué forma, pero quiero estar en el proyecto' porque sentí que me estaba tocando una lotería», relata Carlos. Desde entonces han mediado casi tres años de trabajo con no pocas dificultades, «porque lo hemos hecho sin ayudas de ningún tipo, ni oficiales ni privadas».

27Flamenco es un homenaje al arte y la poesía de la Generación del 27 donde música, danza, poesía y audiovisuales urden un espectáculo emocionante y nada al uso. Se sustenta en una veintena larga de poemas y obras de Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, Alberti, Góngora, Manuel Altolaguirre, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Pedro Salinas, Buñuel, Salvador Dalí... Y, sobre todo, de mujeres de la misma generación silenciadas por la historia como la pintora Maruja Mallo y las escritoras Concha Méndez, Ernestina de Champourcín y Josefina de la Torre. Ellas, precisamente, llevaron en un momento dado a Juan Carmona y los hermanos López Infante a replantearse todo el montaje y dedicarlo únicamente a estas mujeres del 27, pero el proyecto estaba demasiado avanzado como para darle la vuelta. Sobre el escenario, seis músicos de primer nivel -entre ellos el propio Carmona, el pianista José María Cortina o el guitarrista Carlos de Jacoba- y seis voces emergentes para las que Carmona asume, salvando las distancias, el mecenazgo que en su día Ignacio Sánchez Mejías ejerció sobre la Generación del 27. Ahí están David de Jacoba (acompañó a Camarón en sus últimas giras), Rafita de Madrid, Saúl Quirós y las mujeres Almaría -«que es la dulzura personificada e interpreta un poema de Manuel Altolaguirre sobrecogedor»- y las hermanas Ángela y Tere Bautista, «que cantan que te mueres».

El elenco lo completan los bailarines Anna López Infante y el coreógrafo y bailarín de danza urbana Chey Jurado, «otro de los lujazos de este espectáculo», apunta Carlos López. Y explica que, desde PerforDance, «hemos dado coherencia y forma casi dramatúrgica a todo lo que Juan Carmona tenía en su cabeza». Y para ello incluso han incorporado un número aéreo «que nos pedía la locura de Dalí» y que protagoniza Anna desde las alturas, apunta su hermano.

27Flamenco, que se estrenó el 20 de septiembre en el madrileño Teatro de la Luz Philips, se podrá ver hasta el 8 de octubre. «Esto es una primera toma de contacto, porque teníamos que parirlo, rodarlo y ensamblar un trabajo de casi tres años». A partir de ahora, la idea es estar en diciembre en Sevilla celebrando el 90 aniversario de la Generación del 27 y luego emprender gira nacional e incluso internacional.

¿Llegará a Logroño? «Pues yo me voy a empeñar bastante».