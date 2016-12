Los conciertos de 'La Tapa Musical' concluyen hoy en la calle San Juan

logroño. Los conciertos de 'La Tapa Musical' llegan hoy este sábado a la calle San Juan. La iniciativa que forma parte del programa 'Cubiertos de Arte' que conjuga las expresiones artísticas, la cultura, la gastronomía y el turismo concluye hoy en la popular zona logroñesa de pinchos.

Varios grupos musicales actúan en directo por esta zonas gastronómica para aportar su particular ambiente a la zona. El encargado de la programación es Biribay Producciones, en coordinación con las asociaciones de hosteleros de cada una de las zonas.

'La Tapa Musical' consta cada día de cuatro conciertos de 30 minutos de duración, que se desarrollan entre las 13 y las 15 horas en diversos puntos de la calle. Así, los conciertos de hoy irán a cargo de las obras clásicas que interpretará Isidro Martínez, los sonidos folk de Fernando Jalón y Juan Mari Beltrán, el 'jazz fussion' que ofrecerá Two in harmony y el rock de The Funestos.

A 'La Tapa Musical' se suma hoy la también cita que aúna gastronomía y arte, 'AlimentArte', dirigida a niños de entre 4 y 12 años. Así, en la plaza de Abastos será desde las 11 horas el escenario de una nueva sesión de esta actividad, que en esta ocasión está dedicada al mazapán, dulce por excelencia de la época navideña.