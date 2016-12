Placebo actuará el 6 de mayo en el Palacio de los Deportes de Logroño

Los seguidores riojanos del grupo británico Placebo han vivido un agradable sobresalto al ver adelantado su particular regalo de Reyes gracias al anuncio de que la formación que lidera Brian Molko actuará en Logroño el próximo 6 de mayo. Será el Palacio de los Deportes el escenario que acoja el espectáculo de Placebo, que se enmarca dentro de la gira mundial que la banda británica viene realizando con motivo del vigésimo aniversario de la publicación de su disco 'Placebo'.

EL CONCIERTO uQuién. El grupo británico de rock alternativo Placebo. uDónde. En el Palacio de los Deportes de Logroño uCuándo. El próximo 6 de mayo del 2017. Precio de las entradas y dónde adquirirlas. 38 euros más 4,5 euros de gestión, en Livenation.es, ticketmaster.es y red ticketmaster.

Tras una primera fase de este tour, que les ha llevado con éxito por Estados Unidos y parte del continente europeo, la fecha del concierto de Logroño es la cuarta parada del grupo inglés en nuestro país tras la confirmación de sus actuaciones en Barcelona (27 de abril), Madrid (29 de abril) y Granada (4 de mayo), además de otras ya fijadas en México, Portugal o Suiza.

Las entradas para el concierto de Logroño ya se pueden adquirir en: Livenation.es, ticketmaster.es y red ticketmaster (FNAC + Carrefour + Halcón Viajes) al precio de 38 euros (más 4,5 euros de gastos de gestión).

Impactante campaña viral

Según señalan los promotores del concierto, «la gira vendrá apoyada por una impactante campaña viral que invitará a los seguidores de la banda a encontrar los veinte pósters diferentes de cada concierto, que serán desvelados poco a poco tanto 'online' como físicamente». Además, la banda completa estas celebraciones con la publicación de un álbum retrospectivo titulado 'A Place For Us To Dream', que vio la luz el pasado 7 de octubre y que está disponible en formato físico y digital en las plataformas y puntos de venta habituales.

Considerada como una de las bandas más importantes del rock alternativo británico, Placebo nació en 1994 en Londres de la mano de Brian Molko y Stefan Olsdal. Con un estilo que ha ido evolucionando desde unos orígenes con aires de rock decadente hacia un sonido más complejo y electrónico, la estética andrógina y alternativa de Placebo ha conquistado al público con letras actuales y enérgicas melodías.

Como el propio Brian Molko promete la gira hará un repaso de toda la carrera de la banda: «Podríamos decir que hay canciones que juré nunca volvería a tocar. Creo que ha llegado el momento de ofrecer a nuestros fans canciones que siempre han querido escuchar. Han sido siempre muy pacientes con nosotros y no sólo queremos ceñirnos a tocar nuestros éxitos, sino también a temas que llevábamos años sin tocar. El tour 20 Aniversario que es el momento perfecto para hacerlo. Esa es nuestra intención. Este tour es para esos fans, para darles la oportunidad de revivir mucho material de nuestros inicios. Así que, si quieres vernos tocar temas como 'Pure Morning' o 'Nancy Boy' lo mejor que puedes hacer es venir a los conciertos. Tendremos además muchas más sorpresas».