El juez investiga a dos altos cargos de la Xunta por homicidio imprudente

La Audiencia Provincial de A Coruña amargó las navidades a Félix Rubial y Carolina González-Criado, los dos altos cargos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) investigados por no ofrecer los tratamientos más innovadores a los enfermos de hepatitis C, y dio una alegría a los afectados por esta enfermedad y sus familias. La sección número 6 decidió aceptar parcialmente el recurso presentado por el Ministerio Fiscal, al que se adhirió la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatitis C , para que los dos responsables políticos sean acusados por seis casos de homicidio imprudente producidos durante 2014 y 2015 al no otorgar a estas personas los medicamentos de última generación que habían aparecido en el mercado y que estaban autorizados por el Ministerio de Sanidad. De esta manera, la Audiencia corrige la decisión del juez instructor del número 3 de Santiago de Compostela, Andrés Lago Louro, que había decidido comenzar la investigación solo atendiendo a unos presuntos delitos de prevaricación (en ocho casos). En ese momento, el magistrado hizo caso omiso a la petición del Ministerio Público de que se investigara por seis presuntos casos de homicidio imprudente.

El auto señala que se tomó la decisión de admitir a trámite la petición de prevaricación de la Fiscalía «sin hacer referencia a los delitos contra la vida o la integridad física que pudieran constituir y sin brindar ninguna argumentación al respecto». Además, la Audiencia considera que la actuación administrativa supuestamente irregular -la posible prevaricación- está unida a que «la celeridad de la decisión incidía directamente en la posibilidad de curación o de supervivencia de los pacientes de serles administrado el fármaco solicitado». En este sentido, el fallo, sobre el que no cabe recurso, considera «inadecuado» escindir la posición procesal de los denunciados y estimar que la actuación de los denunciados puede ser delictiva por «supuestamente obstaculizar que los pacientes recibieran un tratamiento y, al mismo tiempo, considerarlos ajenos a las consecuencias de esa ausencia de tratamiento o el suministro tardío».

De esta manera, la Audiencia Provincial de A Coruña ha decidido considerar como investigados a Rubial, en la actualidad gerente del área sanitaria viguesa, y a González-Criado, subdirectora general de Farmacia, por seis delitos de homicidio imprudente, y reclama al titular del juzgado compostelano que vuelva a tomar declaración a los dos altos cargos de la Xunta. En su anterior comparecencia ante el tribunal, el 28 de abril, afirmaron que la actuación de la subcomisión para la hepatitis C fue «correcta» y explicaron los «protocolos de funcionamiento, además de aportar documentación», según señaló entonces Manuel Pillado, abogado de la Xunta. Sin embargo, para la plataforma de afectados, los dos investigados dejaron «numerosas lagunas y algunas contradicciones» en sus relatos para explicar qué sucedió en el tiempo en el que aparecieron estos fármacos y se creó el plan nacional. Los medicamentos, entonces un cóctel de sofosbuvir y simeprevir -ahora hay más en el mercado-, tenían un coste de unos 50.000 euros por paciente y un éxito que rozaba el 100%. Antes del acuerdo con las empresas -bajando el precio a menos de 20.000 euros- se produjeron decenas de protestas tanto en las calles como en los hospitales para reclamar una pronta adquisición de estos productos. Una compra que se realizó de forma desigual en las 17 regiones.

La plataforma de afectados reclama a la Xunta que «sean apartados de sus cargos»

Ante esta decisión judicial, la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatitis C expresó en un comunicado la necesidad de acelerar cuanto antes el proceso judicial para que tenga «un ritmo razonable». «Llevamos un año prácticamente perdido», apuntó la asociación, que recalcó la «angustia y el descontento» que están viviendo las familias. Además, señaló que la Audiencia ya había denegado un recurso para exonerar a los dos directivos de la Xunta, a la que reclamó que «sean inmediatamente apartados de sus cargos» por estar acusados de estos delitos graves.