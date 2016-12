El Gobierno estudia dar una pensión a todos los huérfanos de violencia de género

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, se comprometió ayer a trabajar para conseguir que el reconocimiento de las pensiones completas de orfandad de las víctimas de violencia de género, que no se aprobó hasta 2015, tenga carácter retroactivo y alcance a menores que perdieron a su madre en años anteriores, como le reclamó el PSOE. Se trata de los hijos de las víctimas mortales de violencia de género cuyas madres no habían cotizado lo suficiente a la Seguridad Social o cuyos padres están vivos y en la cárcel o vivos y condenados, pero sin sentencia firme por el homicidio. Se les reconoció la orfandad completa en 2015, pero los casos anteriores no obtuvieron esa protección.

Montserrat también está de acuerdo con el PSOE en que hay que abordar «la eliminación del atenuante de confesión» por el que los asesinos machistas obtienen reducciones de condena, modificar el artículo que permite a una mujer no declarar contra su pareja aunque sea el acusado y ella la víctima, y analizar a fondo los casos de feminicidio en los que existía denuncia previa por maltrato. También estudiará eximir del consentimiento paterno para abortar a las hijas de maltratadores.