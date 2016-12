Una forma de vida es conformarse con lo que uno tiene. Lo digo teorizando, porque la realidad suele ser traicionera y no suele ajustarse a lo antes escrito. La vida nos trae dichas y desdichas, la felicidad completa no es nada fácil alcanzar, por eso digo de conformarse con lo que tenemos: cuando pintan oros, a disfrutar; y cuando pintan bastos, a padecerlo. Bueno, después de este preámbulo, lo que pretendo escribir es sobre lo que está sucediendo dentro del mundo de la fiesta de toros sin intentar profundizar por aquello que cada uno puede tener y tiene su opinión. En una semana han pasado cosas relevantes para nuestra fiesta, que nunca intentamos, un servidor por lo menos, meter en la cabeza de aquellos que no la vean de su agrado. Lo único que pedimos los aficionados es, sencillamente, que nos dejen vivirla el paz, que la fiesta de toros a nadie obliga a verla y a sentirla, que es privada y además de pago. El que quiera conocerla que vaya, el que no la quiera ver ni en pintura, que no vaya, pero que nadie imponga por la fuerza su erradicación.

Decía que en una semana han pasado cosas importantes para nuestra fiesta. Un gran triunfo en la Monumental plaza de México lindo de Morante de la Puebla, según el comentarista mexicano, que lo puso allá en el séptimo cielo. Igual no fue para tanto, la pasión forma parte de la fiesta de toros, pero me temo que en este caso, el toro no sería muy 'allavá' ¡Oiga! Como dato positivo digamos que en aquella tierra del indio Juan Diego le echan pasión a casi todo lo que hacen, en esta caso les hizo felices a los que le vieron torear al de La Puebla con entrega y ese arte que Dios le ha dado que no se 'pué' aguantar. Ahora vayamos con lo menos bueno, mejor dicho, con lo malo. La entrada de los documentos y papeles con firmas al Parlamento de La Rioja, con la 'sana' intención de hacernos, a los aficionados la vida imposible o muy complicada.

Sabido es que en el norte mandan los independentistas de todos los signos. Los del PNV, muchos de ellos son buenos aficionados; los demás que odian a España, Bildu y cía, están haciendo lo posible y lo imposible por erradicar la fiesta que, dicen, es española y ellos no lo son. Peor para ellos, pero miren, en Vitoria el agosto que viene, por su patrona la Virgen Blanca, no habrá toros. Hay trampas y trampillas, la reciente y nueva plaza de toros vitoriana, cubierta, debe ser propiedad del Ayuntamiento, que hizo un pliego de condiciones tan bueno, tan bueno, que ni un solo empresario ha optado para llevarlo. Igual va a pasar en Barcelona, que será muy difícil, por ahora, que vean toros. Lo del toro de la Vega no me parece tan mal, pero el TC se lo ha cargado. Podíamos seguir contando más cosas contrarias a nuestra afición, pero basta por hoy. Pintan bastos en vísperas de Nochebuena y de Navidad el próximo fin de semana. ¡Feliz Navidad, que también quieren quitar los mismos! Y los socialistas les apoyan allí.