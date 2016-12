PABLO Y SU ALEGRE BANDA DE GUITARRAS

Como aquel héroe que robaba a los ricos para repartir el dinero entre los pobres, Pablo Sáinz Villegas se dedica a «devolver la música a sus verdaderos dueños, la gente». Pero no la música en el sentido común, no la música culta como un patrimonio tradicionalmente acaparado por las élites ni tampoco la música popular, ese producto de consumo masivo que se vicia como el aire. Para él la música es «el lenguaje universal de las emociones», un camino de ida y vuelta al corazón de las personas para «inspirar lo mejor en su interior» e invitarles a «compartirlo». Realmente él cree que la música sentida así puede contribuir a mejorar el mundo y se dedica a repartirla: «La música es de todos -afirma-. Y yo me siento un Robin Hood de la música».

La jornada de ayer fue otra muestra del talento y la filantropía de este artista. De vuelta de Estados Unidos, el guitarrista riojano, uno de los grandes instrumentistas clásicos internacionales, ha empleado los primeros cinco días de vacaciones en su Logroño natal en diversos actos con la música como idioma y la solidaridad como mensaje: una charla de motivación personal, dos recitales didácticos en sendos colegios, una serenata solidaria y dos conciertos populares son su regalo navideño.

No ha estado solo. Una alegre banda, como la del bosque de Serwood, pero compuesta aquí por más de doscientos músicos aficionados de todas las edades armados de guitarras, le acompañó a primera hora de la mañana de ayer en la segunda edición de su 'Serenata a tus valores', homenaje en esta ocasión a Mauro Bartolomé López, veterano voluntario de la Asociación Contra el Cáncer.

«La guitarra es el instrumento de las celebraciones, el que lleva la música a la gente, el más democrático»

Alumnos de la Escuela de guitarra María Guevara, de la Escuela Municipal de Música y del Conservatorio, miembros de la Banda de Logroño, la Escuela de Jotas de La Rioja y la soprano canaria Raquel Lojendio recorrieron el centro de la ciudad tocando y cantando villancicos y jotas. «Es vuestra música», anunciaba Pablo, conduciendo el grupo hasta el polideportivo del colegio Escolapios para celebrar el homenaje.

Poco después, a mediodía, en el Auditorio de Logroño un millar de personas asistieron al primero de sus dos conciertos (el segundo es hoy a las 12 h.). En el recital, Pablo estuvo acompañado por su antiguo profesor Miguel Ubis (guitarra), Diego (percusión), Jesús (cuatro venezolano) y Roberto (contrabajo). El concierto, en tono distendido pero lleno de emoción, fue un viaje musical entre América y España guiado por el discurso siempre cordial y siempre inspirador de multiculturalidad e integración de Sáinz Villegas: «La guitarra -dijo- es un instrumento español pero pertenece por igual a las dos orillas. Es el instrumento de las celebraciones, el que lleva la música a la gente, el más democrático».

El viaje partió de Brasil con cinco preludios de toque impresionista de Heitor Villa-Lobos y continuó a ritmo de samba con 'Passeio no Rio', de Luiz Bonfá. Música culta, música popular... solo música. Hizo escala en Venezuela para celebrar la alegría del joropo llanero con 'Seis por derecho'. Y se vino a España con la malagueña 'Rumores de la caleta', de Albéniz.

Luego volvió a América para evocar el Nueva York donde Pablo reside desde hace quince años con tres temas de 'West Side Story': 'I feel pretty', 'Maria' y 'America'. «Leonard Bernstein -contó- fue de los primeros compositores que entendió que la música pertenece a la gente. Estados Unidos es un país con muchas culturas y esa mezcla es lo que lo hace tan rico. La música une toda América y, ahora con Trump, me gusta decir que es capaz de saltarse las fronteras. A ver quién me para».

Habló también de las raíces, «lo que nos hace ricos en esencia», inspirándose en Agustín Barrios Mangoré, autor paraguayo indígena, del que tocó 'Un sueño en la floresta', para invitar al público «a visitar el jardín interior que todos poseemos». Y ya para rematar, la entusiasta 'Gran Jota' de Tárrega, otro joropo venezolano, 'Alma llanera', y el célebre choro brasileño de Zequinha de Abreu, 'Tico tico'. Terminaba así, en el punto de partida y poniendo en pie al público, un viaje muy hondo. Solo tocando la guitarra, tocando el corazón.

Después de todo, quizás lo que verdaderamente consigue este Robin Hood de las seis cuerdas no sea devolver la música a la gente, sino la gente a la música. Devolvernos a ese estado capaz de sentir, de escuchar nuestro interior, de emocionarnos juntos y de ser simplemente seres humanos. Hermanos en la música.