¡BENDITA NAVIDAD!

Lo será si la celebramos bien. Y celebrarla bien no es otra cosa que ir al meollo. Y este es religioso, y no otra cosa. No hace falta repetir -lo he hecho siempre que escribo de estos o parecidos asuntos- que la libertad es para ser vivida, no solo para ser reivindicada. Pero para todos, no sólo para los que más gritan o extorsionan.

Creo que es bueno recordar a los que lo han olvidado o no quieren darse por enterados que la palabra Navidad es una derivación de Natividad, esto es, nacimiento, y en concreto Nacimiento de Dios que se hace hombre. Y esto es lo que se celebra, se recuerda, se conmemora, sea uno creyente, no creyente, practicante, no practicante, devoto, ateo, agnóstico o ferviente. Por supuesto que el que quiera celebrar unos días de fiesta o de descanso en plan 'san queremos', está en su pleno derecho. Pero que no hable de Navidad, porque sería un contrasentido.

Y también está en su derecho, ¡faltaría más! y esto es lo que yo quiero reivindicar hoy, el que quiera celebrar la Navidad de toda la vida, con su componente religioso, y con sus aplicaciones artístico-religiosas tal que el belén o el nacimiento, los villancicos, etc. Y ese derecho lo reivindico para los padres que quieren educar a sus hijos en algo tan nuestro, tan de nuestra cultura e identidad, como es la faceta religiosa de la Navidad. Todos los años, al menos en los últimos, siempre aparece por ahí, en nuestro amplio espectro nacional, alguna pretensión en torno a algún colegio público que se sustanciaría en algo así como lo siguiente: fiesta sí, canciones sí, vacaciones por supuesto; pero que no aparezca la vertiente religiosa, la presencia de lo religioso, ni siquiera por lo más remoto, no vaya a ser que alguien se moleste.

Sin ir más lejos, el pasado domingo yo titulé mi escrito en el que hablaba de la prohibición de un vídeo por parte un juez francés, de lo aficionados que somos los humanos a no comer y a no dejar comer a los demás. ¿Por qué se niega a los padres que llevan a sus hijos a determinados centros públicos su derecho a que sus hijos disfruten del belén, canten villancicos, que vivan la Navidad como se ha vivido siempre? ¿Laicidad o laicismo? ¿Acaso se ha preguntado a los padres, a todos los padres, qué es lo que quieren al respecto? Y lo que es más grave, ¿por qué razón los padres que quieren una Navidad religiosa para sus hijos no salen a la calle para conseguirlo en esos centros concretos? ¿Por qué una minoría va a arrugar a la mayoría?

Yo no he hecho ninguna valoración al respecto, pero la impresión que tengo -y yo vivo cerca- es que por el belén que monta el Ayuntamiento de Logroño en la plaza pasa todo 'quisque', padres, hijos, abuelos, nietos, novios, ricos, pobres, chavales, ancianos, sanos, enfermos. Todo el mundo se da un garbeo. Y todo el mundo disfruta una barbaridad. ¿Acabará siendo prohibido porque a algunos no les gusta?

El lunes pasado falleció en Roma el prelado del Opus Dei, don Javier Echeverría, un español que ha hecho mucho bien en todo el mundo. El Papa Francisco, en un telegrama de condolencia, se ha unido a todos los miembros de la Obra en «la acción de gracias a Dios por su paternal y generoso testimonio de vida sacerdotal y episcopal, en su entrega y en su constante servicio de amor a la Iglesia y a las almas». En la última carta que escribió Don Javier a los miembros de la Prelatura, a los colaboradores, amigos y simpatizantes les decía, a propósito de la Navidad que «si construimos dentro de nosotros un 'belén viviente' donde acoger a Jesús, nos acordaremos en estos días de la gente sola o que pasa necesidades, de las personas sin hogar, y también de quienes se ocupan de vigilar el descanso de los ciudadanos. En sintonía con el Papa Francisco, la contemplación del Belén nos impulsará a aumentar con gozo nuestra cercanía a las enfermas y a los enfermos».

Esta Navidad será realmente bendita si contemplamos al Niño recostado en un pesebre. De Él brota la luz de la gloria de Dios, que nos llenará de paz y de alegría. No escamoteemos esta estupenda realidad.