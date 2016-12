Un monstruo viene a los Goya

'Un monstruo viene a verme' es la película del año: 4,6 millones de espectadores la convierten en el título más taquillero de 2016 con 26,5 millones de euros recaudados después de once semanas en la cartelera. El tercer largometraje de Juan Antonio Bayona es, además, la cinta con más candidaturas a los Goya (doce), que celebrarán su 31 edición el próximo 4 de febrero con Dani Rovira como maestro de ceremonias por tercer año consecutivo. Competirá con otros cuatro títulos: 'Tarde para la ira', de Raúl Arévalo (once nominaciones), 'El hombre de las mil caras', de Alberto Rodríguez (once), 'Julieta', de Pedro Almodóvar (siete) y 'Que dios nos perdone', de Rodrigo Sorogoyen (seis).

Bayona siempre ha tenido fortuna en los Goya: 'El orfanato' obtuvo siete estatuillas y 'Lo imposible' otras cinco. El director catalán puede presumir de haber ganado el Goya al mejor director novel y el de mejor director a secas. Su adaptación de la novela de Patrick Ness ha recibido el beneplácito de la crítica y el calor de un público emocionado por el drama de su protagonista, un chaval víctima de acoso en el colegio y con una madre enferma terminal de cáncer, que busca refugio en la fantasía y habla cada noche con un gigantesco árbol de forma humana. El pequeño Lewis MacDougall no es candidato al Goya por ser menor de 16 años; al menos, Sigourney Weaver, que encarna a su abuela, aspira al Goya como actriz de reparto en dura liza con Emma Suárez por 'La próxima piel', Candela Peña por 'Kiki' y Terele Pávez por 'La puerta abierta'.

«Es un año de muy buen cine español, muy variado y de un nivel muy alto», alabó Bayona, a quien la noticia de la buena cosecha de nominaciones de su película le pilló en Hawái, buscando localizaciones para la secuela de 'Parque Jurásico' que se dispone a rodar en Estados Unidos. «Me hace mucha ilusión ver a tanta gente de mi equipo, que son ya una familia para mí, con una candidatura», se felicitó el director, que no está de acuerdo con que Lewis MacDougall no pueda competir porque las normas de la Academia española lo impiden: «No me parece justo que se le deje fuera, hace el mismo esfuerzo que un adulto». Para Bayona, el hecho de que 'Un monstruo viene a verme' eleve por sí sola la cuota anual de cine español no ha influido a los académicos, que a la hora de votar «votan lo que les gusta».

'El hombre de las mil caras', la crónica de las andanzas del espía Francisco Paesa y el exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán, ha sido vista por 400.000 espectadores y empieza ahora su recorrido internacional. Alberto Rodríguez, que arrasó en la edición de 2015 con diez Goyas, destacaba ayer que este año el cine español ha sido rico y variado, aunque la taquilla no haya respondido. «Ha faltado público, pero hemos demostrado que los sambenitos que tenemos colgados son mentira, que sabemos hacer todo tipo de cine».

'El hombre de las mil caras' empata en número de candidaturas, once, con la sorpresa de esta edición, 'Tarde para la ira', la alabada ópera prima del actor Raúl Arévalo, que firma un 'thriller' que cuenta una historia de venganza en una España de barrio. Prácticamente todo su reparto está nominado: Antonio de la Torre y Luis Callejo como protagonistas (frente a Eduard Fernández, por 'El hombre de las mil caras') y Roberto Álamo, por 'Que dios nos perdone'); Manolo Solo como actor de reparto; Raúl Jiménez como actor revelación; y Ruth Díaz como actriz revelación.

«Me siento como el Leganés que sube a Primera y compite con el Madrid y el Barça. Hay cosas por las que me encuentro inmensamente feliz, como que haya cinco actores candidatos de mi película», reconoció Raúl Arévalo.

Agustín Almodóvar también utilizó una metáfora en su encuentro con los periodistas en la sede de la Academia. Habló de los fenómenos meteorológicos de este país «de climas tan variados» y dejó caer que no veía el momento «de que desapareciera la niebla». 'Julieta' no ha ido en la taquilla española como otras cintas del manchego, aunque su exitosa trayectoria internacional lo compensará de sobra. Emma Suárez, protagonista del filme, tiene todas las papeletas para imponerse a sus contrincantes en el apartado de mejor actriz: Penélope Cruz ('La reina de España'), Bárbara Lennie ('María y los demás') y Carmen Machi ('La puerta abierta').

De las cinco candidatas a mejor película, tres son 'thrillers'. Como 'Que dios nos perdone', una intriga ambientada en el tórrido verano de 2011, cuando el Papa visitó España y en la Puerta del Sol acampaba el 15M. Un asesino en serie de ancianas pondrá en jaque a dos policías en un Madrid de pesadilla. «Es una película que navega bien entre el cine comercial y el de autor», opinaba ayer su director, Rodrigo Sorogoyen, feliz por las nominaciones de Roberto Álamo -el brutal agente que golpea primero y pregunta después- y Javier Pereira, el psicópata que frecuenta las cafeterías de señoras bien del barrio de Salamanca.

La gran castigada en los Goya ha sido 'La reina de España', de Fernando Trueba, que debe conformarse con cinco nominaciones tras sufrir un accidentado estreno con tibias críticas y el boicot promovido desde las redes sociales a cuenta de las declaraciones de su director, que ironizó sobre su españolidad al recoger el Premio Nacional de Cinematografía el año pasado.