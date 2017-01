MUWI se despide divirtiéndose en familia

Por fin, después de varios años reclamando su presencia en la ciudad, Logroño puede presumir con creces de contar entre su oferta lúdica veraniega con un más que esperado festival de música.

MUWI se despidió ayer con una mayor afluencia de público, pese a contar con un cartel bastante menos vistoso que en sus jornadas anteriores. La razón, además del precio simbólico de la entrada (destinada a Cáritas La Rioja), fue el carácter familiar que brindó esta jornada completa de domingo. Desde las 11 horas de la mañana, las bodegas Franco-Españolas se fueron llenando poco a poco de una clase de visitantes que normalmente no suelen acostumbrar a albergar sus vanguardistas instalaciones: niños y niñas logroñeses de todas las edades.

El denominado como 'MUWI Sunday' tuvo ayer un claro componente infantil que se pudo apreciar desde la primera actuación. La música de Yo Soy Ratón -apta también para adultos- conectó rápidamente con padres e hijos gracias a sus letras protesta enérgicas y pegadizas.

Tras su concurrida actuación, sería el turno de bailar a ritmo de 'lindy hop'. Los numerosos asistentes al taller de iniciación pudieron aprender algunos de los pasos básicos de este baile neoyorquino nacido en los años 20. Los más avanzados, además, tuvieron la oportunidad de perfeccionar lo aprendido en dos pases de noventa minutos dentro del Salón Marcos Eguizábal.

Mientras los adultos disfrutaban de la música y el baile, los más pequeños se divertían y aprendían inglés con los musicales y coreografías de Kids&Us en la enoludoteca. Completaría esta oferta infantil el grupo Pantones, interpretando temas como 'Let it go' de la popular película Frozen, aunque adaptadas a su estilo personal punk-rock .

El Dj Eyeri Merino amenizaría poco después la degustación de patatas con chorizo y chuletillas al sarmiento, así como la feria del disco situada en las tejavanas del parking. Repetiría sesión el riojano tras la actuación de The Nowhere Plan, para que las maracas de The Limboos pusieran el colofón final a MUWI.