Zarratón se queda seco y sin agua Los vecinos Víctor Sanz y Miguel Ángel Pérez posan en el bar La Familia de Zarratón junto a su dueño, Maxi García, y el alcalde, Víctor Manso. / Diego Marín A. El pueblo riojalteño ha prohibido regar y lavar vehículos y abastece a los vecinos agua no clorada por la falta de suministro DIEGO MARÍN A. Zarratón Viernes, 20 octubre 2017, 09:51

El pasado puente de la Virgen del Pilar dejó seco a Zarratón. El pueblo riojalteño cuenta con 275 habitantes que se multiplican hasta los 1.000 durante la época estival y fechas festivas señaladas como el pasado fin de semana. Pero a la crítica situación de sequía de la zona, donde, por ejemplo, se ha salvado por poco la cosecha de remolacha, se ha unido ya la escasez de agua, incluso, para el consumo humano.

El Ayuntamiento de Zarratón emitió el pasado martes un bando municipal en el que informaba de que se iba a proceder «a suministrar agua no clorada, por lo que no es apta para el consumo humano, teniendo en cuenta que no se dispone de agua en la captación ni en la balsa, sólo en el depósito». Además, el Consistorio, que trató el tema en el pleno municipal celebrado en la tarde de ayer, prohibió regar jardines y huertos y lavar vehículos. También se cortó el agua de las fuentes públicas. La captación de agua que procede de Ojacastro para la Mancomunidad Voluntaria de Aguas de Hervías, San Torcuato y Zarratón se secó hace un mes y, desde entonces, se suministraban con el agua de la balsa de riego La Mesa, con capacidad para 230.000 metros cúbicos, previo paso por la depuradora. Hervías ya ha solicitado camiones cisterna y San Torcuato se abastece con la Mancomunidad de Aguas del Glera.

«El embalse de Mansilla se ha secado, y también la balsa de riego, y ahora estamos buscando soluciones», explicaba ayer el alcalde de Zarratón, Víctor Manso. «De momento, tenemos agua para unos cuatro días en el depósito», advirtió Víctor Manso. Hoy probarán la potabilidad del agua de un pozo del que disponen y, si no, deberán solicitar la traída de agua mediante camión cisterna al Consorcio de Aguas y Residuos. La sequía ya se produjo el año pasado, pero duró mucho menos tiempo. La solución pasa porque llueva. Ayer llovió, pero no lo suficiente, se necesita más agua caída del cielo.

«De momento, tenemos para unos cuatro días en el depósito» víctor manso (alcalde)

Los vecinos de Zarratón están tan preocupados como resignados. «Preguntan qué va a pasar, cómo lo vamos a solucionar, y la verdad es que estamos en ello. Llevo toda la mañana colgado del teléfono, intentando hacer todo lo posible, a ver, incluso, si podemos captar agua desde el Najerilla», expone el alcalde de Zarratón.

En el bar La Familia, que también funciona como tienda, nunca habían vendido tanta agua. Maxi García, su responsable, contabilizaba casi medio centenar de botellas de 1,5 litros. «Ayer [por anteayer] tuve que ir a por más porque se nos agotó. Para vender nos viene bien pero, para lo demás, mal. Para cocinar empleamos agua embotellada porque no podemos arriesgarnos con los clientes», admitió Maxi.