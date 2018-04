«En Villamediana se ha invertido mucho en cemento, ya les tocaba a las personas» La regidora, Ana Belén Martínez, en su despacho en el Ayuntamiento villametrense. :: p. h. Martínez destaca de su primer año al frente de la Alcaldía el impulso que se le ha dado a la cultura, los servicios sociales y las iniciativas para jóvenes Ana Belén Martínez Alcaldesa de Villamediana P. HIDALGO VILLAMEDIANA. Martes, 24 abril 2018, 23:32

La socialista Ana Belén Martínez tomó la vara de mando del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua hace algo más de un año, al prosperar la moción de censura que PSOE, Cs e IU impulsaron contra el anterior alcalde, el 'popular' Rubén Gutiérrez, tras la judicialización del Plan General Municipal. Así, desde el 2 de enero del 2017 Martínez encabeza un equipo de gobierno tripartito.

-¿Cómo ha sido el primer año al frente del Consistorio villametrense?

-Intenso, apasionante y muy bonito por poder desarrollar proyectos interesantes en este municipio que ha crecido mucho en poco tiempo, ya que la mentalidad de las personas que estaban antes en el Ayuntamiento era la de ver el pueblo de siempre y no se daban cuenta de que había otras necesidades que cubrir.

LAS FRASES Concejal expulsado «Lo más triste fue multar a mi compañero Juan Pedro, con el que me volvería a presentar a las elecciones» Equipo de gobierno «Un tripartito resulta más laborioso, pero saca lo mejor de cada uno en beneficio de un bien mayor»

-¿A qué necesidades se refiere?

-Villamediana necesita cultura y había que acercar a esta localidad actividades que nunca se habían realizado. Por eso lanzamos un 'Otoño Cultural'. También, una de las cosas más importantes para mí ha sido adecuar la Administración local a una población de 8.000 habitantes, como tiene hoy Villamediana. Porque no puedes mejorar si tienes el mismo número de trabajadores que antes, ya que no dan abasto. Así, hemos aumentado algo la plantilla municipal, pero necesitaríamos ampliarla más. Por otro lado, hemos puesto en marcha varias acciones para jóvenes como talleres y cursos. Además, hemos solicitado subvenciones (de Juventud, para la prevención de las drogodependencias) que no se habían pedido nunca o que hacía mucho tiempo que no se demandaban (dirigidas a desempleados de más de 30 años o menos).

-¿Cómo valora la acción de gobierno a través de un tripartito?

-Creo que constituye un gran aprendizaje de cómo se puede hacer política comprometida. Indudablemente, resulta más laborioso, en cuanto que tienes que hacer equilibrios, pero saca lo mejor de cada uno en beneficio de un bien mayor.

-¿Qué tres imágenes le deja su primer año en la Alcaldía?

-El homenaje a nuestro querido pelotari Jesús Ruiz Bastida, que llevamos a cabo pocos meses antes de que falleciera. También el homenaje de reparación y reconocimiento a los fusilados en 1936, que creo que fue muy sanador para este pueblo. Y la parte más oscura fue la de tenerle que poner una multa a mi compañero Juan Pedro Martínez, por haber realizado unas obras sin licencia y todo lo que desembocó a partir de ahí y que nos llevó a expulsarle de la Junta de Gobierno, el Grupo Municipal y del PSOE. Fue lo más triste y desagradable para mí como alcaldesa porque es un compañero con el que me presenté a las elecciones y con el que me volvería a presentar. Lo que pasa es que las cosas tienen un camino, que es el de la legalidad y más cuando estás dirigiendo un ayuntamiento.

-Así, Villamediana ha seguido acaparando titulares durante este año por cuestiones urbanísticas.

-Es lo triste de esta localidad. Desde que asumimos el Gobierno municipal hemos intentado rebajar un poco el tono en ese sentido, pero pasó lo de Juan Pedro y no nos quedó más remedio. Pero también se vio que no se puede ser partidista, ni tener dos varas de medir. Si el PP en su momento, con el caso Sanz, hubiera puesto firme lo que tenía que haber puesto, no hubiéramos llegado a este punto. Me hubiera gustado que hubieran actuado con la misma firmeza que yo con mi compañero.

-Villamediana se sienta en la mesa de alcaldes por constituir uno de los municipios con más tasa de población joven de La Rioja y por las necesidades sociales que presentan parte de sus habitantes.

-El tiempo que llevamos de mandato lo estamos aprovechando bien para favorecer a las personas. Hasta ahora en Villamediana se ha invertido muchísimo cemento y este pasado año tocaban las personas. De este modo, la localidad ha sido protagonista en los medios por cosas bonitas como el programa de actividades para jóvenes 'Vive Villamediana', pionero en ciertas acciones incluso a nivel regional. Además, hemos puesto en marcha una ordenanza de necesidades sociales que no había en este municipio, en el que hay muchas familias jóvenes sin trabajo y con hijos pequeños.

-¿Qué proyectos destaca para 2018?

-Vamos a hacer un 'observatorio de la juventud', un diagnóstico para ver lo que necesita la localidad para a partir de ahí ir construyendo. A su vez, ampliaremos la plantilla de auxiliares de policía hasta llegar a 5, que es el máximo que nos deja la ley. Esto nos permitirá tener servicio de grúa. También destinaremos 10.000 euros más a necesidades sociales, hasta alcanzar los 30.000 euros.