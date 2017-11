Villamediana intensificará la limpieza viaria en la zona centro La partida del servicio crece en más de 30.000 euros y el pliego recoge que la maquinaria no podrá exceder de diez años P. HIDALGO Jueves, 30 noviembre 2017, 23:15

Villamediana de Iregua intensificará la limpieza viaria en las zonas más concurridas del centro urbano.

Ésta constituye una de las condiciones del nuevo pliego para la contratación del servicio de limpieza. El texto quedó aprobado en el último pleno con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE, Cs e IU). El PP lo rechazó y el PR+ se abstuvo.

La alcaldesa, Ana Belén Martínez, defendió el nuevo pliego porque el servicio necesitaba «un control más exhaustivo y una mejora»; dado que la localidad, «al ser tan dispersa, no se llega bien a todos los sitios». Señaló que el texto incrementa en más de 30.000 euros la partida para limpieza viaria, exige el uso de maquinaria que no sobrepase los diez años e incluye los herbicidas (antes se contrataban aparte). También aumenta la frecuencia de limpieza en las áreas más transitadas del centro y la rebaja en las urbanizaciones del Villa Cañas. El portavoz del PP, Rubén Gutiérrez, achacó el 'no' de su grupo a que la partida crece en más de 30.000 euros, pese a que «el cómputo total de frecuencias son más o menos las mismas». El edil del PR+, Rubén Sáenz, se abstuvo porque el Consistorio pretende negociar «a posteriori» con el Consorcio una recogida más asidua de los residuos voluminosos. «Tendrían que haberlo hecho antes».