Los vecinos de Pinillos denuncian que llevan más de tres meses sin cobertura de móvil

Los vecinos de Pinillos denuncian que llevan más de tres con interrupciones constantes en la cobertura de telefonía móvil, en este municipio camerano con tan sólo tres vecinos permanentes.

Según explica Miguel Lara, un residente asiduo en la localidad, «la antena situada en la entrada del pueblo (y que da cobertura al casco urbano) falla constantemente». «Llamas a la compañía de telefonía móvil, te hacen un apaño y a las dos horas o dos días vuelve a fallar», afirma.

Critica que «llevamos demasiado tiempo así», lo que genera «inquietud e inseguridad y obliga a realizar desplazamientos sin venir a cuento para buscar cobertura en las afueras». Asegura que este verano hay ancianos que han preferido no quedarse en Pinillos por temor a ponerse enfermos y no poder avisar, o gente que no ha ido ya que necesita estar localizable por temas de trabajo. «Estamos pagando unas facturas por un servicio que no nos ofrecen», lamenta. «Sólo pedimos que nos hagan caso», finaliza.