UPyD pierde a su único edil en la cornisa norte Alvero, ante la fachada del Ayuntamiento de Lardero. / Justo Rodriguez Pietro Chesús Alvero se da de baja en la formación magenta y el partido le pide su acta de concejal en Lardero PILAR HIDALGO Lardero Martes, 17 abril 2018, 21:01

UPyD pierde al único cargo público que mantenía en la cornisa norte de España. Según pudo saber Diario LA RIOJA, el concejal en Lardero, Pietro Chesús Alvero, el único edil que representaba a la debilitada formación magenta en el vasto territorio entre Galicia y Cataluña se dio de baja del partido el pasado enero.

Alvero confirmó ayer a este diario que había dejado de ser afiliado de UPyD en esa fecha por tener «serias desavenencias con la directiva actual». «No me he sentido apoyado», señaló el concejal en el Ayuntamiento de Lardero desde esta legislatura.

Las tiranteces con UPyD vienen de largo. Primero con la Comisión Territorial de La Rioja, de la que se desmarcó a mediados del 2016 para pasar a seguir afiliado al partido pero como miembro de la Comisión Territorial de Aragón, ya que Alvero es de Zaragoza. El edil en Lardero expresó su deseo de continuar representando al Grupo Municipal de UPyD en el Consistorio larderano. «Mientras no me digan lo contrario, seguiré en el Grupo Municipal porque no hay que estar afiliado para ocupar el cargo de concejal», afirmó.

Alvero aseguró que su salida responde a una «protesta». «Sigo siendo de UPyD y no descarto volverme a afiliar si la situación se reconduce o la dirección cambia», apuntó.

Sin líderes en La Rioja

UPyD carece actualmente de dirigentes en La Rioja. Así, la responsable de comunicación del partido a nivel nacional, Alicia Martín, dijo lamentar «la pérdida de cualquier persona» para, a renglón seguido, indicar a Alvero que «si ya no está afiliado, debería devolver su acta de concejal porque concurrió a las elecciones por nuestras siglas».

«Queremos crear un proyecto sólido y comprometido y para eso necesitamos que nuestros representantes estén afiliados», subrayó Martín. «Es la coherencia ética que pedimos», remachó.

Por su parte, Alvero manifestó que continuará en el Ayuntamiento de Lardero aunque sea como edil no adscrito a formación política alguna. Lo que también quiso dejar claro es que «en esta legislatura no me voy a pasar a otro partido». «Siempre he criticado el transfuguismo y no pasaré a defender los intereses de otros antes de las próximas elecciones», aseveró. No obstante, avanzó su voluntad de volverse a presentar como candidato en el 2019.