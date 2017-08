Tobía y el roble que hacía de reloj Muchos de los participantes saben de la necesidad de agarrarse a los arbustos durante al subida y emprenden el camino equipados con guantes de trabajo para protegerse las manos. :: A. R. O. El peculiar nombre tiene su origen en que los pastores sabían que eran las 11 de la mañana, cuando el sol alcanzaba la copa del árbol La 'Subida al roble de las once' es un acto de los festejos de Gracias FÉLIX DOMÍNGUEZ Domingo, 27 agosto 2017, 23:21

tobía. Aunque no se conoce muy bien como pudo surgir la idea, en Tobía tienen una tradición un tanto exigente que se celebra durante las fiestas de Gracias, el tercer fin de semana de agosto, con lo que la última edición la acaban de concluir ayer mismo. Se trata, según cuenta Gonzalo del Hoyo, persona que en nombre de la asociación local 'Roble de las once' ha presentado la candidatura de su localidad al certamen 'Mi pueblo es el mejor. Fiestas y tradiciones', de la prueba popular 'Subida al roble de las once'.

Como decíamos, se desconoce con exactitud cómo surgió la idea de realizar la prueba, aunque no sería nada de extrañar que fuese una ocurrencia en plan reto, por aquello de la dificultad que representa. Partiendo de la base de que el llamado 'Roble de las once' es una de las joyas naturales del municipio y que para llegar hasta él hay que salvar una cuesta notablemente empinada de más de 300 metros de longitud, no van desencaminados quienes consideran en el pueblo que todo tuvo su origen en un reto.

Alguien debió plantear ponerse a correr y que el primero que alcanzase el roble se haría acreedor a un jamón como premio. Y así viene siendo desde que en el año 1979 quedó instituido como un acto más de las fiestas de Gracias. Cada año y ya van 35, gentes de todas las edades, «no muchos y generalmente del pueblo», puntualiza Del Hoyo, se inscriben para tomar parte en el reto.

La exigencia de la prueba es notable, «máxime porque se realiza el sábado de fiestas, a las 13 horas, y entre el sol que hace a esas horas y que la víspera ya han comenzado las fiestas, en alguna ocasión alguno de los participantes se ha llevado un buen susto, con bajadas de tensión y cosas así».

La exigencia de la subida la pone de manifiesto que la mayoría de los participantes, sobre todo los que ya conocen por experiencia las dificultades del trazado, hacen la prueba provistos de guantes resistentes, esos que se denominan 'de trabajo'. La gran pendiente y las plantas a las que se ven obligados a agarrarse para ayudarse en la subida, generalmente arbustos, aconsejan pertrecharse con algún tipo de protección.

Al roble de Tobía, catalogado por el Gobierno de La Rioja como uno de los árboles singulares de la comunidad autónoma, se le calculan unos 300 años de edad. Está situado en la base de una peña que da sombra al pueblo y tiene 16,50 metros de altura, con un diámetro del tronco de 1,07 metros y en la copa de 15.

Sin duda, no hace falta inscribirse y participar en la prueba para disfrutar de su presencia, bien si se quiere contemplar desde el pueblo o si uno está dispuesto a hacer un paseo cuesta arriba y gozar de su sombra.