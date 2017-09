Un 'tímido' comienzo de fiestas El grupo municipal de danzas, camino de la iglesia para la ofrenda floral; pregón por Andrea Mateo y actuación de la Banda Municipal de Música junto a la iglesia. :: albo La activa peña de Ezcaray, que sopla 40 velas este año, prendió el cohete de las fiestas de la Virgen de Allende y Gracias J. ALBO Domingo, 1 octubre 2017, 00:17

Quizá lo parezca, pero no. En Ezcaray no están siempre de fiesta. A lo mejor contribuye a esta percepción la relativa proximidad de unas y otras, lo cual, aliñado con el vertiginoso paso del tiempo -'Tempus fugit'-, que rellena con su invisible argamasa los huecos a los que no se presta demasiada atención, produce entre los foráneos esa sensación de celebración continua, extrapolable a muchas otras localidades.

El caso es que -al grano- la villa lanzó ayer el cohete de sus fiestas de Nuestra Señora de Allende y Gracias, de lo que se ocupó un colectivo que de animación sabe un rato: la peña Los Tímidos, curtida en mil jolgorios desde 1977, cuando nació. Cuarenta años cumple en este, de ahí que la Cofradía de Nuestra Señora de Allende le concediera el honorífico cometido de lanzar el cohete, al que prendió la mecha el primer presidente que tuvo, Fernando Ortega. Ello, después de que la actual, Andrea Mateo, dirigiera a los presentes algunas palabras, en un pregón agridulce al recordar a Jesús Cárcamo, que era parte de la fiesta con su inseparable bombo. «Hoy vamos a mandar entre todos el cohete tan alto que lo oigan todos los que nos han ido dejando durante estos años», indicó Andrea.

Y lo enviaron. Su explosión puso en marcha el mecanismo de las fiestas, fragantes ayer con motivo de la ofrenda floral a la Virgen en la iglesia parroquial, a donde convergieron vecinos, asociaciones y colectivos locales con sus correspondientes ramos, que llenaron el altar de colorido. Armonía, orden y calma, que se descompusieron al término del acto en mil y una carreras delante de los cabezudos, con los que la fiesta se aceleró y repartió por sus muchos recovecos, como la hoguera, el reparto de la sardinilla o una fiesta de disfraces sobre deportes.

La procesión que llevará a la patrona de la villa hasta la ermita centrará hoy la programación religiosa

Hoy, tristemente, la Banda Municipal de Música cambiará su tradicional diana por la despedida a Jesús. El colectivo que dirige Luis Mari Monge desempeña en esta jornada un polifacético papel, puesto que dará un concierto a las 13.30 horas y, a las 17.15 horas, junto con la Coral Víctor Monge Bengoa, interpretarán la Jota a la Virgen de Allende que prologará la procesión que llevará a la patrona hasta su ermita. Antes, a las 12 horas, en la iglesia, se celebrará una misa en su honor. Dos sesiones de verbena, a las 20.30 y 24 horas, con la orquesta Isaura, completarán el programa de actos. Mañana, intenso día de la peña.