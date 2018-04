«La verdadera pugna es para superar el desánimo de una parte de la población» Agustín García Metola y, al fondo, el edificio del Corregimiento de Rioja, aún en obras. :: albo El regidor valora de forma positiva su gestión y cree que «con lo que hemos sido y la realidad actual podemos labrar un buen futuro para hijos y nietos» Agustín García Metola Alcalde de Santo Domingo J. ALBO SANTO DOMINGO. Lunes, 30 abril 2018, 10:26

A punto de cumplir mil días de su gobierno, Agustín García Metola hace un repaso a la actualidad municipal.

-¿Cuál es la valoración de su gestión en este tiempo?

-Positiva. En menos de cuatro meses podremos ver los resultados íntegros de la recuperación del edificio del Corregimiento de Rioja, en el que este próximo curso ya comenzará a funcionar la escuela y la banda municipal de música. La red de agua potable de la ciudad ya tiene ejecutadas cuatro fases. Hemos reurbanizado parcialmente varias calles (carretera de Gallinero, Ángel Monasterio, Winnenden, acceso a las piscinas...). Estamos relanzando de forma significativa nuestra ciudad como punto turístico de interior, clave en el Camino de Santiago...

-Dirá que el principal escollo en su gestión ha sido la falta de un presupuesto general, ya que funcionan con el prorrogado del 2015, pero la oposición dice que no quiere negociar con ellos, que parece que tiene usted mayoría absoluta...

-Ni tengo mayoría absoluta, ni ejerzo como alcalde absoluto. Eso no es cierto. Sí que es verdad que tenemos el presupuesto prorrogado del 2015, pero también lo es que todos los años hemos llevado a cabo y aprobado, algunas de ellas en pleno, las modificaciones presupuestarias necesarias para empleo, obras y servicios... como las que he citado. Es fácil en la oposición pedir que se apruebe un presupuesto y luego votar en contra de lo que se presenta. Por ejemplo, para el presupuesto del 2016 presentamos seis borradores distintos al entonces concejal de IU y no recibimos en esos contactos ningún tipo de propuestas ni de alternativas a los mismos, ni tan siquiera de un céntimo...

-¿Su prioridad en este momento?

-Solucionar el problema de las infraestructuras eléctricas en la ciudad. Para ello estamos trabajando de forma permanente con el Gobierno de La Rioja, la Ader, Gestur e Iberdrola, de cara a garantizar y ejecutar esas infraestructuras, necesarias para los desarrollos industriales que están en marcha. También pretendemos terminar la urbanización de la calle Lechares y, aunque parezca reiterativo, ya que estamos teniendo muchos problemas administrativos, demoler la vieja casa cuartel y crear un espacio libre público colindante con el Paseo de la Carrera. También vamos a llevar a cabo un 'plan renove' en los diferentes parques infantiles de la ciudad y esperamos que con el decreto de aprobación del plan director de nuestras murallas, la rehabilitación de los restos que precisan de ella puedan ser una realidad.

-Santo Domingo de la Calzada envejece, más que otras cabeceras. La gente joven se va. ¿Qué hace el Ayuntamiento a este respecto?

-Como alcalde de la ciudad estoy participando en las comisiones nacional y autonómica de despoblamiento, buscando alternativas junto a alcaldes de España y de La Rioja. Considero que es prioritario mantener el tejido industrial y lo estamos consiguiendo. También apoyamos en todo lo posible a los sectores del comercio y la hostelería, y estamos llevando a cabo todos los programas de empleo que podemos junto con el Gobierno de La Rioja. Además, las actividades en esa línea del empleo y para el emprendimiento de los últimos meses, están resultando muy positivas. En esa línea de favorecer la permanencia de población en la ciudad, especialmente jóvenes, queremos ampliar la escuela infantil de Primer Ciclo; mejorar nuestras instalaciones deportivas y de ocio; colaborar de forma significativa en la ampliación de nuestra emblemática Escuela de Hostelería y posicionar la ciudad como punto de referencia para encuentros profesionales, políticos y de ocio que aumenten la afluencia de visitantes.

-En el 2019 hay elecciones, más partidos y la pugna por el Ayuntamiento parece que va a ser dura. ¿Es consciente del 'duro' final de legislatura que le queda?

-Completamente. En mi favor, como me dicen los vecinos, tengo «muchas tablas», aunque estoy gobernando en minoría y eso se nota. Pero también es cierto que van a ser 14 meses apasionantes. Además de los proyectos reseñados y de la continuación de las obras de renovación de la red general de agua estamos abriendo nuevas líneas de colaboración con la Universidad de La Rioja, con los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas; estamos a las puertas de celebrar los mil años del nacimiento de Santo Domingo, que será una nueva oportunidad para toda la ciudad; la verdadera pugna no la tengo con los partidos, sino para superar el desánimo de una parte de la población. Soy optimista y, a partir de lo que hemos sido y de la realidad actual, podemos labrar un buen futuro para nuestros hijos y nietos.