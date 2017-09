«Todo vecino debería ser parte de la Corporación para saber lo difícil que es» Diego Mendiola, ayer en Santo Domingo de la Calzada. :: albo Diego Mendiola, concejal de IU en Santo Domingo | El edil envuelve de normalidad dejar paso en el Ayuntamiento a otro compañero. «Nuestra forma de ver las cosas no es lo habitual», reconoce J. ALBO Viernes, 29 septiembre 2017, 09:12

Diego Mendiola anunció en el pleno del martes su despedida como concejal de IU. Un relevo -dijo- decidido por la Asamblea Local de la que es coordinador, dentro de un proceso iniciado en primavera y que envuelve de normalidad política. «Yo fui el candidato número 1 en el año 2011 por una cuestión muy aventurera, con el objetivo de ocupar el espacio y permitir en un momento determinado que otra persona se pudiera hacer cargo de algo que no es la candidatura de Diego Mendiola sino un grupo de trabajo que se organiza en torno a IU». Ese momento ha llegado, manifestó ayer el edil, que deberá mantener el cargo hasta el pleno del 31 de octubre, cuando lo cederá, para su rodaje político, a otra persona cuyo nombre declinó adelantar hasta que se formalice oficialmente el traspaso del sillón municipal. «Todo vecino debería alguna vez corresponsabilizarse y ser parte de la Corporación para saber lo difícil que es», proclamó.

-Dan la legislatura por «agotada». De alguna forma, ¿no es esto 'tirar la toalla' y relegar a su sustituto a un papel, digamos escaso?

-En absoluto. Nosotros entendemos que la portavocía es algo transitorio y que la puede y debe realizar cualquier persona que trabaja dentro de IU. Para nada lo vemos como un menoscabo y sí, al contrario, como una oportunidad que se da a otra persona para formarse.

«Un año en política es una eternidad. Hablar de lo que puede ocurrir hasta las elecciones sería aventurar»

-No es muy habitual que un concejal deje el Ayuntamiento a mitad de legislatura para que entre otro...

-Porque nuestra forma de ver las cosas y nuestras ideas no es lo habitual. Todo el mundo es necesario, pero nadie es imprescindible. No podemos caer en la comodidad de decir: «Relego en unos representantes y hasta que se jubilen»...

-¿Es esto una renuncia definitiva al Ayuntamiento por su parte?.

-Un año en política es una eternidad, una era en la historia. Hablar de lo que puede ocurrir hasta las elecciones de la primavera del 2019 sería aventurar. Queda muy poco tiempo y hay que empezar a trabajar por conformar una alternativa.

-¿No temen perder su 'tirón' de cara a las próximas elecciones?

-Le niego la mayor: es que no me voy a ningún lado. Voy a seguir participando en igual medida; vamos a seguir haciendo actos de calle; labor política... Muchas veces nos equivocamos y pensamos que la acción política es solamente si estás sentado en el Ayuntamiento. El espacio institucional es importantísimo, pero hay otro espacio que muchas veces se desprecia o se relega y que es tan importante o más.

-¿Qué quería decirles en su despedida en el pleno?

-Agradecer a todo el mundo el trabajo, el apoyo, la ayuda que he podido recibir y pedir disculpas a quienes en algún momento se han podido sentir ofendidas por algo que he hecho o dicho, por la sencilla razón de que mi forma de entender la política es como conflicto, pero no personal o como algo violento, sino como un conflicto del que una vez pasado el debate o la discusión política hago borrón y cuenta nueva.

-¿Cómo ve el futuro político local?

-Apelaría a la conciencia y reflexión del conjunto de vecinos sobre cuál es el pueblo que queremos. Solamente en la participación activa y en una toma de posición colectiva es donde realmente se podrá construir lo que queramos ser.