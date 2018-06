Siete partidos podrían concurrir a las elecciones del 2019 en Santo Domingo Votación en un colegio electoral de Santo Domingo, en el 2015. :: albo PP, PSOE, IU, PR+, Ciudadanos, Podemos y una lista de Carlos Barrón podrían conformar la mayor oferta electoral del periodo democrático J. ALBO Domingo, 10 junio 2018, 10:44

Hasta siete formaciones políticas podrían concurrir, en Santo Domingo de la Calzada, a las próximas elecciones municipales que se celebrarán el 26 de mayo del 2019, lo que supondría una circunstancia totalmente inédita en la ciudad que, de antemano, convierte en insondables las quinielas sobre la composición del futuro Ayuntamiento.

PP, PSOE, IU, PR+ y Ciudadanos son seguros. A ellos podría sumarse Podemos, algo que está supeditado al acuerdo marco aprobado recientemente por las direcciones de Podemos, Izquierda Unida y Equo para concurrir conjuntamente en los procesos electorales del 2019 y trabajar al unísono, sin ser competidores directos entre sí, aunque el pacto deja abiertas las puertas a la consideración de las singularidades de cada municipio y a las decisiones que sobre las mismas puedan tomar las organizaciones implicadas en el mismo. No obstante, IU tiene bastante claro que debe concurrir como hasta ahora, con su propio currículum y marca, para evitar confusiones en el electorado que puedan diluir la progresión positiva de los resultados alcanzados desde las elecciones del 2011. «La asamblea no tiene aún una postura fija pero es lo lógico, por coherencia con nuestra trayectoria de trabajo y con lo hecho», apunta el coordinador Diego Mendiola.

La séptima fuerza en lid podría ser la que creara el concejal no adscrito, Carlos Barrón, que abandonó el PP en septiembre del pasado año. Tal posibilidad corre por los mentideros, aunque el propio edil declinó ayer pronunciarse al respecto. «Lo que me preocupa ahora es que haya unos presupuestos y no los prorrogados del 2015; que se solucionen los problemas de agua y que esta ciudad salga adelante», indicó.

Las elecciones municipales con mayor número de partidos -cinco en ambas-, fueron las de 1987 (Alianza Popular, Centro Democrático Social, PSOE, Partido Demócrata Popular y Partido Riojano Progresista), y las del 2015 (PP, PSOE, IU, PR y Calceatenses). A los primeros comicios democráticos de 1979 concurrieron tres formaciones (Candidatura Independiente Calceatense, Unión de Centro Democrático y Coalición Democrática). En los de 1995, 1999 y 2007 la oferta electoral se redujo a tres partidos (PP, PSOE y PR). IU se sumó en las elecciones del 2003 y a partir de las del 2011.

El PP ganó las últimas elecciones del 2015, con 1.305 papeletas, seguido del PSOE (1296), IU (291), PR + (192) y Calceatenses (137 votos). Gobierna el PSOE, merced al acuerdo de investidura que firmó con IU.