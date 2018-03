Santo Domingo, contra la subida «miserable» de las pensiones

Unas 150 personas, según la Policía Local, participaron el jueves en la segunda concentración organizada por vecinos de Santo Domingo de la Calzada contra la subida «miserable» de las pensiones. El acto, que se enmarcó bajo una intensa lluvia e incluyó una pitada contra la decisión de subir las pensiones «solo» el 0,25%, escribe un punto y aparte a las protestas, si bien los convocantes no descartaron salir de nuevo a la calle, en forma de manifestación, si no es atendida la petición de los pensionistas de que se les aumenten las pagas con el IPC para no perder poder adquisitivo. También animaron a secundar las movilizaciones de Logroño y otras localidades.