Santo Domingo solicita el «auxilio» del Gobierno de La Rioja sobre la muralla
El Consistorio reclama su ayuda para que el lienzo defensivo pase a ser de titularidad pública y afrontar su recuperación
J. ALBO
Viernes, 27 abril 2018, 00:40

El Ayuntamiento ha solicitado del Gobierno de La Rioja su «auxilio y colaboración técnica» para resolver la problemática de la titularidad de la muralla, «de modo que sus restos pasen a ser de titularidad pública y poder acometer, si es preciso por fases pero de forma continuada, su total recuperación y rehabilitación, como ya se hizo en el período 2003/2011», dice.

La petición viene recogida en un informe remitido a la Administración regional dentro del plazo que se abrió para ello, y para presentar alegaciones, tras la publicación en el BOR, en febrero, del anteproyecto de decreto por el que se aprueba el plan director de las murallas, promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Además de esa solicitud, en el citado informe el Ayuntamiento asume el compromiso de ajustar al plan director, en su momento, todos los instrumentos urbanísticos del municipio que afecten a este bien patrimonial.

«La realidad -indica el alcalde en una nota-, al igual que ocurre con una gran parte del patrimonio riojano, es que los restos de nuestro recinto amurallado en los que todavía no se ha actuado, están cada vez más deteriorados». «El Ayuntamiento conoce la posibilidad de actuar cuando los propietarios no hacen frente a sus obligaciones, pero no tiene la capacidad económica para poder hacerlo de forma subsidiaria o para hacer frente a los posibles procesos judiciales que de ello se derivarían», añade.

De ahí el auxilio solicitado al Gobierno de la Rioja, «ya que es absolutamente necesaria -añade el regidor- la protección, recuperación y puesta en valor patrimonial, turístico y cultural de nuestro recinto amurallado, al ser una de las claves del futuro desarrollo económico y social de Santo Domingo de la Calzada».