Santo Domingo ratifica la adjudicación a Valoriza del servicio de limpieza viaria El TSJR anuló en el año 2016 el acuerdo de pleno que la aprobó e instó a realizar otra valoración debidamente motivada JAVIER ALBO Santo Domingo Viernes, 2 febrero 2018, 11:38

El Pleno de Santo Domingo de la Calzada convalidó el martes la adjudicación del contrato de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, realizada en mayo de 2015 en favor de la empresa Valoriza Servicios Medioambientales. La ratificación, respaldada por PSOE y PP, tiene lugar a raíz de que, a finales del año 2016, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) anuló el acuerdo plenario que le adjudicó el servicio, tras el recurso presentado por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), e instó a efectuar una nueva valoración técnica y una nueva adjudicación «que cumplimenten los requisitos de motivación exigidos» por ley, tal y como se recogía en la sentencia. Así lo ha hecho el Ayuntamiento, con el mismo resultado en cuanto a la adjudicación.

El PP, a través de Javier Azpeitia, defendió que esta «se hizo bien». El socialista Javier Ruiz indicó que «aún no hemos podido averiguar qué intereses había en hacerlo tan de prisa y corriendo», en alusión a que el PP y PR+ adjudicaron el contrato solo dos días antes de las elecciones municipales del 2015. IU votó en contra, no sin antes preguntarse «¿para cuándo vamos a debatir el modelo de gestión?», ya que la formación que encabeza Jorge Sánchez aboga por la «remunicipalización». Por su parte, el concejal no adscrito Carlos Barrón se abstuvo, no sin dejar caer sus dudas sobre este procedimiento y sus posibles costes adicionales para las arcas municipales y sin obviar que la ciudad «está sucia».

Por otra parte, en la sesión se aprobó también la ampliación, hasta que se formalice un nuevo contrato, del plazo de ejecución de las prestaciones adjudicadas a la UTE Agua Santo Domingo respecto a los servicios de mantenimiento y conservación de la red de agua potable y saneamiento. En diciembre del año pasado, la empresa comunicó al Ayuntamiento su renuncia expresa a los dos años de prórroga contemplados en el contrato. IU y Barrón votaron en contra y el PP se abstuvo.