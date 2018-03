Santo Domingo exhibiósus diferencias sobre la calle a Gustavo Bueno Gustavo Bueno. :: albo El Pleno dio luz verde a crear un reglamento de honores, que reabrió un debate pleno en matices por los grupos políticos J. ALBO Domingo, 4 marzo 2018, 00:52

«No hay momento más importante en la vida de un ciudadano que aquel en el cual está siendo proclamado 'Hijo predilecto' de la ciudad en la que nació...». Así comenzó su discurso Gustavo Bueno, el 10 de mayo de 1997, en el acto de su nombramiento como 'Hijo predilecto' de Santo Domingo de la Calzada.

Cuando insistió en que «no hay un honor comparable al de ser acogido por su propia ciudad como hijo suyo predilecto» no estaba sino diciendo lo mismo que indicó el alcalde en el último pleno, dentro del debate que suscitó la moción presentada por el PP, posteriormente aprobada, para que se elabore un reglamento municipal de honores y distinciones, con las vistas -las de los 'populares'-, puestas en que ello sirva de base para dedicar una calle al filósofo. «Don Gustavo Bueno tiene ya lo máximo que se le puede conceder a un calceatense», vino a decir Agustín García Metola.

Dedicarle o no esa calle no era lo que se aprobaba, pero el tema anticipó posturas por parte de los diferentes grupos que, aunque no cuestionaban los méritos del viejo profesor -su indudable y gran aportación al terreno filosófico- sí que evidenciaron bastantes matices. Por ejemplo, IU se preguntó a qué Gustavo Bueno se le dedicaría la calle, en una nada velada alusión a la evolución ideológica del filósofo. Porque, como indicó Jorge Sánchez Bartolomé, a IU le gusta el Bueno revolucionario de antaño, el que daba charlas sobre Marx en las minas, no el de los últimos años, pero que no le importaría dar su nombre a la avenida de Juan Carlos I, por ejemplo. «Hay que tener una visión más amplia», le replicó el portavoz del PP, David Mena antes de que Carlos Barrón advirtiera de los riesgos de abrir este melón, en relación a que candidatos al callejero hay muchos.

¿Y la familia qué opina? Diario LA RIOJA se lo preguntó en julio a Gustavo Bueno Sánchez y en su respuesta aludió a la pretensión de instaurar en Santo Domingo de la Calzada un instituto universitario sobre su padre. «Esto es mucho más importante que una calle o un busto (en referencia al que colocaron al filósofo en la facultad de México) y le daría vida a la ciudad», dijo.

Son solo los antecedentes de un debate que se reproduce en bucle, ahora con Bueno y en la anterior legislatura con Pelayo Sáinz Ripa, sin que tampoco se llegara a buen puerto... y menos a una placa.