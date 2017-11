IU Santo Domingo dice que el conflicto sobre ferias es «una nueva muestra de las carencias del PSOE» JAVIER ALBO Santo Domingo Martes, 21 noviembre 2017, 10:04

IU Santo Domingo considera que el conflicto originado por las fechas de las ferias de la Concepción «es una nueva muestra de las carencias del gobierno del PSOE», al que achaca en exclusiva la situada generada por la falta de participación que sobre el particular se ha dado a las demás partidos representados en el Ayuntamiento.

El debate ha sido generado por la oposición del Mercado Medieval a cerrar sus puertas el sábado 9 -como se aprobó, con su único voto en contra, en una reunión celebrada en marzo entre el Ayuntamiento y los representantes de los demás mercados de ferias-, en vez del domingo 10.

IU señala que «independientemente de la posición política concreta que tengamos en esta organización, que defiende que la celebración de las ferias ha de coincidir de la forma más racional posible con la semana natural, es decir, finalizando en domingo; lo grave de la situación es que se genera a escasas semanas de la celebración y los argumentos son muy endebles debido a que en una cuestión tan sencilla no ha habido ni consulta ni debate entre los que se supone que seríamos los representantes del municipio, además de las entidades y asociaciones participantes». A renglón seguido añade que «queremos dejar claro que la decisión no la toma el ayuntamiento -a nosotros nadie nos ha consultado nada-, en todo caso el equipo de gobierno del PSOE o ni siquiera eso ya que la posición defendida por el alcalde no es unánime».

La formación afirma que «no tenemos miedo a la democracia y consideramos que lo más justo sería llevar a pleno cuestiones como esta y que cada organización se tuviera que posicionar claramente sobre la propuesta de calendario que defiende aportando argumentos y enriqueciendo el debate». Y concluye: «No nos cansaremos de señalar que muchas de las carencias y defectos de la acción del gobierno municipal se deben a la escasez de debate e información y a la falta de mecanismos de participación, que conducen a la improvisación y a la falta de proyecto».