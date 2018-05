Santo Domingo destapa la alegría Alegría y bailes en la calceatense plaza de España tras el inicio de las fiestas, que se prolongarán hasta el martes 15, incluido. :: albo Un cohete con susto doble en sus sucedáneos abrió ayer, hasta el 15, las fiestas patronales JAVIER ALBO Viernes, 11 mayo 2018, 00:58

¡Fiestas! Santo Domingo de la Calzada ya está plenamente adaptada a ellas, encajada la ciudad entre los dos paréntesis que sus festejos mayores abren a codazo limpio, para hacerse paso entre la rutina y la monotonía de unos días cualesquiera.

Siempre hay ganas de ellas. Para muestra, no un botón, sino la plaza de España, a la una y media de la tarde llena de espectadores del inicio festivo, reconvertidos tras el cohete en protagonistas absolutos de un programa hecho para ellos. Muchos, con el buzo festivo; algunos, con paragüas, porque habían caído antes algunas gotas. Por si acaso. No obstante, ya lo van a cantar mañana los de Efecto Pasillo: «No importa que llueva, si estoy cerca de ti...». Y ya se sabe que en esta ciudad no hay distancias...

u12 Procesión Pan del Santo y del Peregrino. 12 y 18 30. Circo Holiday. Gratis. u17 Procesión de La Rueda. u19 15. Reparto de la cebolleta. u20 Degustación de AZAR. u20 Festival de pelota. u21 'Canciones de una vida'. uA las 22 y 1 Verbena con Taxxara Orquesta Show. u23 30. Fuegos artificiales.

Al grano. Antes de que la pólvora empujara el artefacto, con precisión milimétrica, hasta ese punto exacto en el que la cotidianeidad se desintegra y deja paso a la fiesta, la alegría, las tradiciones y, en fin, a la sucesión de actos que lo trastocan todo, el alcalde, Agustín García Metola, saludó a los asistentes con la entradilla de rigor. «¡Calceatenses!, ¡amigos! A un año de la celebración del milenario de Santo Domingo de la Calzada nos disponemos a celebrar nuestras fiestas del Santo 2018. Disfrutad con alegría, con respeto y recibid a todos los que vengan a visitarnos con los brazos abiertos. Desde el recuerdo a todos los que no pueden acompañarnos gritad conmigo: ¡Viva el santo!, ¡viva la ciudad de Santo Domingo de la Calzada!».

Una llama a la mecha, y ¡para arriba! ¡Pum! Se supo que el cohete dio en la diana porque, debajo, la plaza estalló en júbilo, animada por la música de la charanga Los Gallitos, a la que le toca dar el callo mucho estas fiestas, incluido en el pasacalles nocturno que conducirá a los trasnochadores, que ese día lo son casi todos, hasta la casa de la cofradía del Santo, para recoger el popular almuerzo de garbanzos condimentados con carne como la de los carneros que ayer desfilaron en recuerdo de antiguos privilegios que conferían al ganado de estos pagos licencia para pastar en todo el Reino. Casi nada.

Después vinieron otros cohetes, dos de ellos cargados de pólvora... y mucho peligro: uno estalló en el suelo de la plaza, junto a la charanga Los Gallitos; otro en el mismo balcón consistorial. El saldo fueron varias personas aquejadas de los oídos, pero pudo ser mucho peor.

Con los gallitos musicales y la peña El Salero, la fiesta fue abandonando la plaza para llegar a todos, absolutamente todos, los rincones de la ciudad, que -lo dicho- está ya en fiestas. Hoy vivirá su día con mayor carga de actos, con las procesiones de las doncellas y de La Rueda, 'El Resuene', el reparto de la cebolleta y muchas más cosas.