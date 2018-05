Santo Domingo amazónico Las Abejas, hasta ayer, y debajo el paseo de La Carrera. :: albo El estado de algunos paseos y zonas genera críticas vecinales y políticas J. ALBO Lunes, 28 mayo 2018, 22:45

El descuidado estado de algunos paseos y zonas de Santo Domingo de la Calzada, en las que la vegetación crece a su libre albedrío sin que se realicen en ellos mínimas tareas de mantenimiento, genera numerosas críticas entre el vecindario, que no entiende que a estas alturas del año muestren la imagen actual.

El paseo de La Carrera es uno de ellos. La hierba crece por todas partes, cubriendo por igual parte del paseo y de la zona diferenciada con bordillos que se instaló cuando se realizaron las obras de acondicionamiento de este «emblemático» espacio local. También en las cunetas. La única actuación realizada, hasta ayer, ha sido la siega de la parte central de la margen derecha, en dirección a Haro, una vez pasado el cruce de la carretera de Bañares.

Mención especial merece el entorno de la ermita de Las Abejas, donde ayer se trabajaba a destajo para que el lugar estuviera presentable para las romerías de hoy y del domingo. Hasta entonces, la zona ha estado invadida por la vegetación, como pocas veces se ha visto, que cubría, incluso, papeleras y mesas. Tampoco se libra el paseo del Canal Viejo, en el que la vegetación reduce a su mínima expresión el camino.

El concejal no adscrito, Carlos Barrón, emitió el fin de semana una nota en la que denuncia la situación. «En el paseo del canal la hierba ha alcanzado una altura digna de campos de arroz; las cunetas de los paseos de la ciudad han crecido tanto que ya se comen parte de los caminos; en las zonas verdes de descanso hay que buscar entre la hierba los bancos y la ermita de Las Abejas, a 24 horas de su romería tiene más aspecto de campo de trigo sin madurar que de zona verde recreativa», indica el edil , que añade que, en este caso, «el equipo de Gobierno no puede escudarse en que tiene el presupuesto prorrogado, porque no estamos hablando de ninguna inversión adicional, sino de un control del estado de las zonas verdes».