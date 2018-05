IU Santo Domingo afirma que apenas se le dio opción de participar en el presupuesto local

IU Santo Domingo afirma en una nota, en respuesta a lo manifestado por el alcalde, Agustín García Metola, en una reciente entrevista, que «la razón de que no se haya aprobado un Presupuesto en la legislatura se debe a que cuando se acuerda establecer una comisión de seguimiento para elaborar y ejecutar los presupuestos, para nosotros eso significa ir con una hoja en blanco, debatir y acordar; no aceptar un borrador con pequeñas variaciones -no seis como señaló- con el sello del señor García Metola, en el que lo único que se puede cambiar son unas pocas partidas de unos pocos miles de euros».

También replica a lo que el regidor manifestó sobre la falta de propuestas. «No sabemos si es para echarse a reír o a llorar. Solo con las propuestas acordadas e incumplidas de forma militante por el señor alcalde, las mociones aprobadas por el pleno u otras no ejecutadas habría trabajo hasta fin de legislatura», dice.