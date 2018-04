La oposición de Santo Domingo critica la falta de un presupuesto general El pleno trató dos temas relacionados con la Banda de Música. :: albo El Consistorio sigue con el del año 2015 prorrogado, lo que motivó algunos de los asuntos tratados en el pleno celebrado ayer J. ALBO Miércoles, 25 abril 2018, 00:42

La Corporación de Santo Domingo de la Calzada celebró ayer un pleno con un marcado acento económico, en parte debido a la falta de un presupuesto general, tal y como observaron desde las filas de la oposición.

El Ayuntamiento sigue funcionando con el del 2015, prorrogado, una situación inédita por estos lares, en cuya llaga puso el dedo el concejal no adscrito Carlos Barrón. "Este va a ser el único equipo de Gobierno, de todas las legislaturas, que no va a aprobar un presupuesto en cuatro años", dijo el edil. En la sesión se aprobó un plan presupuestario para el periodo 2019-2021, que servirá de base para la elaboración del 'Programa de Estabilidad', y también un plan económico-financiero, obligado por el incumplimiento de la regla del gasto en la liquidación del Presupuesto del 2017. Ambos asuntos salieron adelante con los votos favorables del PSOE, la abstención del PP y Barrón, y en contra de IU. "Muchos planes pero nada positivo para Santo Domingo", criticó Jorge Sánchez.

También se aceptó un reparo de Intervención a la compra de un bombo y un látigo para la Banda Municipal de Música, por 2.056 euros, al no existir en el presupuesto consignación suficiente para autorizar el gasto. El alcalde, Agustín García Metola lo atribuyó a un malentendido del director de la Banda, que compró el instrumento. El concejal Javier Ruiz abundó en ello, lo que le valió un posterior rapapolvo de la concejal 'popular', Sara Esteso, avalada por Barrón, en defensa de Guillermo Hidalgo. Un "error", en todo caso, a más bandas, porque la concejal del área firmó la factura. Con los votos del PSOE y la abstención de los demás grupos, que exigieron más control, se aprobó suspender la tramitación del expediente hasta disponer de crédito suficiente.

Barrón presentó después una moción para que se asigne crédito para la compra de chubasqueros y trajes para la Banda de Música y que se financie con los 3.600 euros que corresponden en un mes, en total, a los Grupos Políticos. El tratamiento de la moción no prosperó por las abstenciones de PSOE y PP.

Por otra parte, Jorge Sánchez pidió que no se le invite al pregón del 1 de mayo, que este año se celebrará a las 13 horas. "Ese día el deber de las fuerzas que defienden a la clase trabajadora es estar en la reivindicación y en las manifestaciones, no en eventos con olor a naftalina y alcanfor", señaló IU en Facebook. En una sesión, el edil había solicitado que no se celebrara el 1 de mayo y que este año hubiera una pregonera. "¿Lo hace adrede?", espetó al alcalde. Javier Azpeitia (PP), también calificó el cambio de "desafortunado". García Metola dijo que se pensó en esa opción a petición del pregonero, ya que al día siguiente es laboral y debía volver a Salamanca, pero creyó que ese horario puede ser positivo para la hosteleria local.