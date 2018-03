La oposición llevó al pleno quejas vecinales por el estado de calles e instalaciones

El portavoz del PP, David Mena, se hizo eco en el último pleno de algunas quejas vecinales sobre el estado de la carretera al Canal Nuevo; en la confluencia de las calles Margube con Río Oja; instalaciones deportivas y parques infantiles.

El edil de IU, Jorge Sánchez, preguntó si se habían dado pasos sobre la moción para la reorganización del entorno urbano de la plaza Hermosilla y servicios de transporte público. García Metola le respondió que salvo que se levantaran los jardines al completo tal reordenación sería imposible en lo que respecta a la posibilidad de meter más autobuses.

Por otra parte, el concejal no adscrito Carlos Barrón preguntó por un juicio de anteriores componentes de Protección Civil contra el alcalde, que este confirmó aunque matizó que la demanda fue dirigida contra Agustín García Metola y no contra el alcalde, aunque la misma se motivara en decisiones tomadas como regidor. Al ser una cuestión personal no informó más del mismo.