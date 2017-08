Metola defiende el «movimiento económico» generado por un reciente simposio

El cine Avenida de Santo Domingo de la Calzada acogió el pasado fin de semana el simposio internacional 'El consenso político degenera el idioma', organizado por el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional (MCRC) dentro de los actos de celebración del 90 aniversario de su fundador, Antonio García-Trevijano. Para tal fin el Ayuntamiento calceatense cedió gratuitamente el espacio municipal, algo que cuestionó el concejal de IU Diego Mendiola durante el turno de ruegos y preguntas del pleno celebrado el pasado martes.

«No ha pasado el mínimo filtro político cuando estoy seguro de que ni la tercera parte de la Corporación lo comparte», criticó Mendiola, añadiendo que el MCRC, en su opinión, «promueve la destrucción del sistema democrático». El evento, que contó con las intervenciones de Gabriel Albiac, Hermann Terstch y el propio Antonio García-Trevijano, entre otros, congregó en Santo Domingo a 150 asistentes, cifras que celebró el alcalde calceatense, Agustín García Metola. «Durante el fin de semana se han llenado las plazas hoteleras y los restaurantes de la ciudad, provocando el 'overbooking'», declaró García Metola, realizando una valoración positiva en términos de «movimiento económico» para Santo Domingo.

El Grupo Municipal del Partido Popular no se manifestó en este sentido durante la sesión plenaria, ni tampoco otro edil socialista que no fuera el propio alcalde, quien matizó las acusaciones de Mendiola: «No desean destruir sino cambiar el sistema». García Metola reconoció que asistió a algunas de las sesiones del simposio y, aunque advierte no estar de acuerdo con muchas de las ideas expuestas en el mismo, insistió en el beneficio económico que supone para Santo Domingo la celebración de un simposio de estas características.