La marcha de Barrón del Grupo Popular preludia un agitado fin de legislatura El Pleno ordinario de la Corporación dará cuenta hoy de la baja del edil y de su nueva condición como concejal no adscrito J. ALBO Martes, 26 septiembre 2017, 00:51

La Corporación de Santo Domingo de la Calzada se reúne a las 20 horas en pleno ordinario y lo hace más fragmentada tras el abandono del Grupo Municipal Popular por parte del concejal Carlos Barrón, con lo que a los tres grupos existentes hasta ahora -PSOE, PP e IU- se suma él, como concejal no adscrito. Cabe recordar que hace dos semanas dimitió como edil del PP y se dio de baja como afiliado, tras denunciar «irregularidades» en el proceso de elecciones a junta local a la que él concurría, en competencia con su excompañero de filas, David Mena. El pleno dará cuenta de su baja y de su nuevo estatus como concejal no adscrito, y acordará la nueva composición de las comisiones informativas. Sus disensiones con el Grupo Popular prometen 'animar' la actividad política en lo que queda de legislatura, algo a lo que hay que añadir el nuevo marco político que abrió la infructuosa oferta de IU al PSOE, para formar gobierno. Diego Mendiola ya anunció que, más allá de cuestiones básicas, no colaborarán nada con los socialistas.

Además de este asunto, el pleno seguirá con la tramitación del expediente de cesión de dos solares en Isidoro Salas para la ampliación de la Escuela de Hostelería y Turismo.