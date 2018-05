'Efecto Pasillo' calentó la plaza El público disfrutó de la actuación de la banda canaria, que combatió con sus ritmos la baja temperatura reinante. :: albo Unas 4.600 personas asistieron el sábado alconcierto de la banda canaria en una noche fría pero sin lluvia J. ALBO Lunes, 14 mayo 2018, 00:54

Unas 4.600 personas, según la información facilitada al Ayuntamiento desde los accesos, en los que se contabilizaba a quienes entraban a la plaza de España, secundaron el sábado el concierto del grupo Efecto Pasillo, en una noche muy fría, con lluvia en las horas previas, lo cual no animó a la asistencia a la cita musical estelar de las fiestas del Santo.

La meteorología no pasó desapercibida para la banda canaria, que debe su nombre a una ventolera de aire que se formaba en un pasillo entre dos edificios existentes junto al local en el que ensayaba. «Vosotros estaréis acostumbrados, pero a nosotros se nos caen las manos de frío», dijo el cantante Iván Torres, que logró subir la temperatura, la ambiental, a base de interactuar con el público, con el que se mezcló, incluso, en una de las canciones.

El público, lleno en sus primeras filas por niños y adolescentes, no paró de moverse al son de las movidas canciones con las que la banda se aupó en el éxito. Parte del repertorio la ocupó su último álbum, 'Las Banderas', del que desgranaron temas como 'Carita de buena', 'Salvajes Irracionales', 'Hueles a fresa' o 'No hay nadie en el mundo como ella'. El público, sin embargo, lo que más coreó fueron sus grandes éxitos, como 'No importa que llueva' o 'Pan y mantequilla'. La banda lo dio todo. Pena de tiempo...