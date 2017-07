Los dueños de perros reclaman más y mejores zonas de esparcimiento canino Algunos dueños de perros de Santo Domingo de la Calzada reunidos ayer en la plaza del Santo junto a sus mascotas. :: / Diego Marín A. Además del incómodo horario, los dos espacios existentes «no están cuidados, están llenos de chinches y garrapatas» DIEGO MARÍN A. Santo Domingo Martes, 25 julio 2017, 09:50

Una veintena de dueños de perros se reunieron ayer en la plaza del Santo de Santo Domingo de la Calzada para iniciar las movilizaciones a favor de más zonas de esparcimiento canino y mejores horarios. Al parecer, en las últimas semanas se han incrementado las multas por llevar a los perros sueltos fuera del horario y el espacio permitido y los dueños calceatenses de estos animales comienzan a juntarse para solicitar al Consistorio mayor flexibilidad.

«Solicitamos que el Ayuntamiento amplíe las zonas para poder soltar a los perros porque nada más tenemos dos ahora y no están habilitadas por la lejanía con el casco urbano. Y no están cuidadas, están llenas de chinches y garrapatas», se queja David Villar, quien ha iniciado la movilización. Ayer los dueños de perros concentrados dieron un simbólico paseo con sus animales por el casco antiguo. Santo Domingo cuenta con dos zonas de esparcimiento, la antigua campa de temporeros y el terreno del antiguo vertedero, dos espacios no acondicionados, con escasa luz eléctrica, de acceso complicado y muy sucios. El malestar entre los dueños de perros es evidente y por eso reclaman públicamente más y mejores zonas, pero, también, horarios más cómodos que el actual, de 22 a 7.30 horas.