«La decisión la tenéis que tomar vosotros», incidió Íñigo Nagore Viernes, 16 febrero 2018, 09:36

«Nosotros creemos que merece la pena, pero si veis que es demasiado caro habrá que buscar otras alernativas», dijo Nagore a los asistentes. Eso sí, no antes del 2020, cuando termina la vigencia del actual Plan Hidrológico, dado que no se pueden contemplar otras actuaciones que no estén incluidas en él. En lo referente a otras opciones, los mayores aplausos del acto llegaron cuando un regante de Ezcaray indicó que «soy partidario de hacer la presa de Posadas de una vez por todas, esa es la solución». Nagore no se pronunció, aunque sí dijo ser partidario de las regulaciones. «Todo está en veremos, hasta que no esté constituida la comunidad de regantes. Nosotros no vamos a tomar la decisión; la tenéis que tomar vosotros», insistió Nagore respecto al plan de regadío propuesto, que alguno de los asistentes vio inviable por su coste. «Eso es algo que tiene que evaluar cada uno», replicó el consejero.