El Consistorio recorta la ayuda a la parroquia paradársela a tres colectivos

El pleno calceatense aprobó ayer una modificación presupuestaria para habilitar recursos y subvencionar a Amigos de la Música con 2.500 euros, para el concurso de villancicos; con 3.500 euros a la Asociación del Camino Ecológico de La Rioja, para la Ecoferia, y a la Asociación Procabalgata de reyes, con 1.500 euros. Para ello se recortan 7.500 de los 12.000 euros de la subvención a la parroquia, algo sobre lo que el PP, que se abstuvo sobre la modificación, y el concejal no adscrito, Carlos Barrón, que votó en contra, mostraron su desacuerdo, por el papel que juega la catedral en materia turística y cultural. Este último indicó que «me parece equivocado quitárselo a una entidad para dárselo a otra». IU no acudió porque aún no se ha tramitado la incorporación del nuevo edil.