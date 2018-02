El Consistorio calceatense presentará en breve el 'Plan director' de las murallas Vista de un tramo de la muralla de Santo Domiingo. / Javier Albo PP y Ayuela reclaman la difusión desde hace tiempo y el alcalde dice que, si es posible, se hará este mismo mes JAVIER ALBO Santo Domingo Lunes, 5 febrero 2018, 09:47

El alcalde, Agustín García Metola, indicó que en breve, «si se puede este mismo mes de febrero», se hará una presentación del 'Plan director' de la muralla, sobre el que el PP viene preguntando de forma insistente y pidiendo que se dé a conocer, la última vez en el pleno del martes. Lo que el Ayuntamiento no hará es una edición del mismo, por costosa, añadió el regidor.

«Es algo que se debe conocer y cuanta más repercusión tenga, mejor», dijo el portavoz David Mena del documento que el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, encargó en el 2015 al arquitecto Pedro Iglesias Picazo, por 45.000 euros más impuestos. Este ya habló sobre él en una de las conferencias que la asociación Ayuela organizó en el 2016, dentro de su ciclo 'En torno al 25 de abril', aunque muy por encima. Así lo reconoce la propia asociación.

«El arquitecto vino a decirnos que las murallas eran muy importantes y un bien protegible y que no podía desvelar nada del Plan Director porque no lo habían presentado. No dijo absolutamente nada destacable», señaló el año pasado su presidente, José Ignacio Palacios, que también reclamó que se dé a conocer. «Está perdiendo una oportunidad para que la gente lo conozca y se entusiasme», indicó.