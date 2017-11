El concejal Barrón pregunta por las obras en un edificio de la calceatense calle Mayor Vallas junto al edificio en obras aludido por el edil. :: j.a. J. ALBO Viernes, 3 noviembre 2017, 01:01

El concejal no adscrito, Carlos Barrón, ha solicitado ver el expediente completo de obras del edificio de la calle Mayor 43 ya que -explica-, «vengo observando que no hay trabajando nadie en ellas desde hace tiempo pero sigue vallada el total de su fachada y ocupa gran parte de la vía pública, con el problema que causa a viandantes, peligro por la estrechez de la calle, mala imagen de la ciudad ante los turistas, y me veo en lo peor, que dicho andamiaje se quede perenne, como el de la calle Pinar 72».

El edil aboga por «moverse desde el Consistorio y buscar ayudas en el Ministerio de Vivienda y Fomento para rehabilitar el Casco Antiguo; que recobre su esplendor y no siga deteriorándose hasta su derrumbe», porque -añade- «los vecinos no pueden rehabilitar por sus medios ya que muchos edificios se encuentran protegidos por Patrimonio y la rehabilitación cuesta más que el propio solar».