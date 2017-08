El Centro de Interpretación del Camino de Santiago se someterá a una auditoría externa La empresa 'No Name Concept' supervisará los datos económicos por un coste de 4.840 euros DIEGO MARÍN A. Santo Domingo Viernes, 11 agosto 2017, 10:24

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha encargado una auditoría externa para el Centro de Interpretación del Camino de Santiago, cerrado desde el pasado mes de diciembre del 2016, cuando finalizó el contrato con la empresa adjudicataria de la explotación del servicio. El pasado mes de abril se volvió a abrir la instalación, pero ya sólo como oficina de turismo, cerrando el centro de interpretación al considerarlo «obsoleto».

La junta de Gobierno local ha aprobado encargar a la empresa 'No Name Concept' una auditoría cuyo coste es de 4.840 euros. Inaugurado en el 2009, el Centro de Interpretación del Camino de Santiago «se había quedado obsoleto y nos hemos planteado reabrirlo, aunque renovado», explica la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Santo Domingo, Beatriz Salas. «Hemos encargado la auditoría a una empresa experta en audiovisuales y contenidos multimedia para comprobar cuál es la situación, cómo está el centro, y que nos presente un proyecto de lo que se puede hacer. Queremos adaptarlo para reabrirlo», advierte Beatriz Salas.

Y es que, antes de su clausura, algunas de las funciones del centro no eran hábiles o estaban defectuosas. «La idea es darle el mismo uso, que sea algo que perdure en el tiempo y que tenga que ver con Santo Domingo de la Calzada», opina la concejal de Turismo. Los equipos informáticos se habían quedado antiguos, la posibilidad de hacerse una fotografía final como recuerdo, ataviado como un peregrino, no estaba disponible y algunos audiovisuales no funcionaban, así que el centro, el día de su cierre, no ofrecía un buen servicio. «En septiembre nos visitará la empresa y decidiremos si ejecutar un proyecto de cara a los presupuestos del 2018, sobre todo si, como creemos, es necesario realizar adquisiciones», avanza Salas.