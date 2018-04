La casa de la cofradía se quita años Público en el 'Salón de las doncellas', durante la conferencia de José Pablo Sáez. :: albo La inauguración de las obras realizadas en la sede de la entidad reunió a numeroso público J. ALBO Domingo, 22 abril 2018, 11:00

Luciendo sus mejores galas, como visible preludio de las fiestas que se avecinan -primera parada el 25 de abril, cuando salen la gaita y el tamboril-, entre sonido de cohetes, la casa de la cofradía del Santo anticipó protagonismos por venir y llenó su 'Salón de las doncellas' de público, tanto que hasta el abad, Francisco José Suárez, bromeó diciendo «menos mal que hemos arreglado las vigas del suelo». Precisamente, era ese el motivo de tanta concurrencia: la inauguración de las obras realizadas en el inmueble, que como explicó el prior Florentino Rodríguez han consistido en la apertura de un vano réplica de otro existente antiguamente, y en la colocación de las citadas vigas de refuerzo, en aras a una mayor seguridad.

El acto vino a coincidir con el aniversario de otra inauguración: el próximo 10 de mayo se cumplirán 50 años del estreno de la casa como sede de la cofradía del Santo, que, estando como prior Plácido Riaño, se la compró a la familia Garnica por 550.000 pesetas. De esta historia versó la conferencia que impartió José Pablo Sáez, director gerente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) y prior viejo, en la cual habló sobre la adquisición de la casa, las compras que se hicieron después en torno a esta, obras e inversiones, para terminar hablando sobre la historia de la cofradía. «Muchas veces decimos, pero yo no lo he visto nunca en papel, que esta cofradía es la más antigua de España. ¿Es verdad esto?. Con documento escrito sí, por tradición oral es la tercera, pero en las dos anteriores no existe un documento escrito que atestigue su existencia, en un caso, hasta 1291 y, en el otro, hasta 1555».

Al acto también asistió el consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, que ensalzó el papel de la cofradía del Santo como «custodios de las tradiciones que guardan y transmiten año tras año, para mantenerlas vivas» y su trabajo para «dinamizar la vida social, cultural y espiritual de la ciudad».