Cáritas parroquial de Santo Domingo presta ayuda en la actualidad a 300 personas

Santo Domingo Sábado, 23 diciembre 2017

La peña calceatense del Real Madrid no ha faltado este año tampoco a su cita con la solidaridad, que se tradujo ayer en la entrega a Cáritas parroquial de cuatro carros de compra cargados de alimentos, que servirán para abastecer las despensas destinadas a ayudar a los más necesitados.

En la actualidad, la institución humanitaria local presta ayuda a unas 300 personas, aproximadamente. «Ha descendido algo la cifra, en lo que parece ir ayudando la salida de la crisis», indicó el párroco Francisco José Suárez, que añadió que «el problema que tenemos son los casos que son crónicos, para los que no encontramos posibles salidas». Se refiere a las personas a las que, por su edad, resulta ya muy difícil encontrar un puesto de trabajo, lo que prolonga una situación a duras penas sostenible. «Nosotros hacemos hasta donde podemos», indicó Suárez.

«Cáritas hace un trabajo de subsidiariedad, ya que a través de ella, tanto los cristianos como los que no lo son, llegamos a donde la sociedad no llega», indicó. En ello enmarcó el gesto de la peña del Real Madrid, que «es una gente a la que le mueve la pasión del fútbol pero no olvidan ese compromiso con los más necesitados».

Jesús Martínez reafirmó el compromiso de la peña, un año más, «por arrimar el hombro y acordarse del que no tiene para que, al menos, pase un poco mejor el año». También adelantó que habrá otras iniciativas de carácter benéfico.