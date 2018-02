El PP calceatense critica el retraso en iniciar la renovación de la red de agua Trabajos de reparación de una avería en Santo Domingo. :: albo El Grupo Popular carga contra el PSOE por no haber adjudicado aún la segunda fase de las obras, lo que a su juicio ilustra la «paralización» de la ciudad J. ALBO Martes, 13 febrero 2018, 01:00

El Grupo Municipal del PP en Santo Domingo de la Calzada denunció ayer el incumplimiento por parte del equipo de Gobierno socialista de la moción que en diciembre del 2016 llevó al Pleno, que la aprobó por unanimidad, para acometer en el año 2017 la renovación de la red de abastecimiento de agua en su segunda fase.

«No sólo no se ha realizado sino que estamos en el 2018 y tampoco se ha adjudicado la obra todavía a ninguna empresa», lamentó el portavoz 'popular', David Mena, para quien ello supone «una muestra mas de la paralización y descontrol del PSOE». El edil abundó en «lo grave de que las mociones que se aprueban en el Pleno no se cumplan, pero que no se cumpla la obra mas necesaria para la ciudad demuestra aún mas el desinterés total por parte de un equipo de gobierno a la deriva».

El edil añadió que la moción se aprobó «con tiempo mas que suficiente para planificar, proyectar y financiar esta obra prioritaria, pero no ha sido hasta acabar el año cuando han empezado la licitación, lo que ha supuesto otro año perdido para frustración de todos los calceatenses». Mena insistió en que «los antecedentes no invitaban al optimismo, ya que cuando entró el PSOE en el 2015 se encontró proyectado, presupuestado y financiado -con una ayuda de 180.000 euros por parte de Gobierno de la Rioja- la obra para una nueva acometida de abastecimiento de agua y renovación de varios tramos de la red, para ejecutarla ese mismo año, y tardaron hasta el 2017 para ejecutarla, es decir, dos años perdidos». El concejal advirtió: «Ahora mismo no hay problemas de abastecimiento de agua y la alarma social no es tan evidente, pero cuando lleguen peores tiempos, sufriremos de esta paralización por no cumplir los mandatos del pleno soberano».

Enfrentamiento político

El agua y los problemas que en torno a ella se están produciendo en la ciudad -averías y cortes de suministro- está siendo uno de los principales arietes del PP en su estrategia de desgaste del equipo de gobierno socialista, que en anteriores ocasiones ya se ha defendido de similares acusaciones asegurando que las necesidades ya se detectaron en el año 2012, «aunque en su momento el equipo del PP no acometió ninguna actuación en este sentido». Por contra, aseguran que desde que ellos gobiernan se han invertido 760.000 euros, incluido en ellos el nuevo proyecto de renovación de tramos interiores de la red de agua, que supondrá una inversión de 274.007 euros, pendiente de adjudicarse.

El tema del agua también llegó al Pleno en noviembre del 2017, cuando se aprobó una moción del concejal no adscrito Carlos Barrón para pedir que se enmendará con 500.000 euros el presupuesto regional del 2018 para reparar la red de abastecimiento de agua. El PP votó en contra. Finalmente, la Comunidad destina 100.000 euros a este cometido, gracias una enmienda de Ciudadanos en el Parlamento.