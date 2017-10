Barrón pide que se vigile el cumplimiento del contrato de limpieza de Santo Domingo Imagen facilitada por Barrón para denunciar manchas y olores. :: / C.B. El concejal lamenta que la ciudad ofrezca una «imagen sucia» e indica que el servicio cuesta 31.000 euros al mes JAVIER ALBO Santo Domingo Domingo, 8 octubre 2017, 11:22

El concejal no adscrito de Santo Domingo de la Calzada, Carlos Barrón, ha pedido al equipo de Gobierno que «vigile el cumplimiento del contrato de limpieza y recogida de basuras y hojas de las calles, paseos y jardines de la ciudad». A su juicio, esta presenta «una imagen sucia», en la que cita «calles con manchas de líquidos derramados en los lugares de recogida de basura; olores como consecuencia de la falta de baldeo de las calles; hojas y frutos de los árboles sin recoger en los paseos y otras cuestiones».

El edil indica que «el Ayuntamiento tiene la obligación de supervisar que la adjudicataria realiza correctamente los trabajos estipulados en el contrato y, si no es así, tomar las medidas oportunas». Añade que ha solicitado al Ayuntamiento copia de los informes de limpieza del día 2 de octubre y también del mensual de septiembre. «Llevo tiempo observando lo que se está haciendo y lo que no, incluso fotografiando elementos, y quiero comprobar que lo que yo he visto que no se hacía viene reflejado como tal, que no se ha hecho», explica Barrón, que anunció que también solicitará «copia del folleto que la empresa tenía que mandar a todos los calceatenses a los dos meses de empezar el contrato, sobre horarios, frecuencias de recogida etc. y preguntar sobre qué campaña de sensibilización se ha llevado a cabo en estos dos años. «Este servicio cuesta a los calceatenses 31.000 euros mensuales y hay que estar vigilantes de que se realiza correctamente», indicó.