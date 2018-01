Barrón pide que se implanten nuevas consultas en el centro de salud de Santo Domingo Centro de salud de Santo Domingo de la Calzada. :: / Javier Albo El concejal no adscrito reclama a la Consejería de Salud dermatología, trauma y oftalmología, al menos un día a la semana JAVIER ALBO Santo Domingo Viernes, 19 enero 2018, 10:20

El concejal no adscrito de Santo Domingo de la Calzada, Carlos Barrón, solicitó ayer a la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja, a través de una nota de prensa, que implante en el centro de salud, «por lo menos una vez a la semana, las consultas de traumatología, dermatología y oftalmología».

Ello -indicó el edil- «evitaría a calceatenses y comarcanos tener que desplazarse a Haro o Logroño para realizar dichas consultas, con el trastorno que lleva dicho desplazamiento y el gasto económico que conlleva un viaje que, por ejemplo, tiene que sufragar el calceatense y no el vecino de Haro, por tener ese servicio en su localidad». Tras remarcar que Santo Domingo de la Calzada «es una cabecera de comarca tan importante o más que otras», Barrón se preguntó: «¿Acaso los calceatenses y comarcanos pagamos menos a la Seguridad Social que los vecinos de Haro?. Y no me parece mal que Haro tenga ese servicio, al revés, es justo y necesario, como también lo es que nuestra ciudad tenga dichas consultas, de forma proporcional a su número de pacientes». A renglón seguido, el concejal aseguró ser consciente de que «hay que gestionar bien los recursos económicos, pero también hay que preocuparse de los recursos económicos de las familias, en este caso de las de Santo Domingo de la Calzada y comarca, que tienen que abonar dicho viaje extra con el dinero de su bolsillo».

«Santo Domingo de la Calzada cuenta con una escasa cartera de servicios, aunque tengamos un centro preparado para cualquier tipo de ampliación de ellos», concluyó Barrón.