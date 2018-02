Barrón y García Metola difieren sobre el contrato de la oficina de turismo El edil Carlos Barrón. :: albo J. ALBO Sábado, 17 febrero 2018, 10:31

El concejal no adscrito Carlos Barrón ha afirmado que recurrirá a «otra vía» si el equipo de Gobierno no le facilita las copias, solicitadas el 29 de enero y 13 de febrero, de los informes de Intervención y Secretaría sobre la adjudicación del contrato de gestión de la oficina de turismo, además de la instancia de la oferta económica de la empresa adjudicataria. Al seguir sin respuesta cree que «se están vulnerando los derechos de los concejales sobre la información y el tiempo que hay para responder las peticiones, que son cinco días naturales».

El edil relata que solicitó por escrito el expediente el 15 de enero, «extrañado» por la rapidez de la contratación, «en tan sólo ocho días desde el inicio de la providencia, y porque no estaba publicado en el perfil del contratante de la web municipal». Al revisarlo se percató de que faltaban los informes y la instancia citados y lo consultó a la secretaria general, que le respondió que los primeros no eran preceptivos -sobre lo que discrepa-, y, también, que había comunicado verbalmente al alcalde, antes de hacer el decreto, que posiblemente Intervención podría reparar las facturas posteriormente a la adjudicación.

Barrón cree que el «quid de la cuestión sobre la rapidez de la adjudicación» está en este aviso verbal sobre el posible reparo de facturas, «ya que según pude observar en los decretos de Alcaldía solicitados -dice- la interventora estaba de vacaciones esos días y sospecho que aprovecharon esa circunstancia para evitar el informe de la contratación de un contrato menor por nueve meses, por segunda vez consecutiva, la primera por un año», lo que cree ilegal.

«La información la tiene»

El alcalde, Agustín García Metola, replicó ayer que el edil «tuvo acceso completo al expediente» el día 23 de enero y que en este constaban, entre otros documentos, el de retención de crédito (RC) positivo «expedido por la interventora accidental y no por su sustituta, dado que el día en el que lo firma se encontraba en su puesto de trabajo».

Sobre el plazo para resolver las solicitudes de información de los concejales el primer edil confirmó que son 5 días «naturales» pero que esta brevedad «hace que en la mayor parte de las ocasiones sea complicado resolver de forma expresa». A renglón seguido matiza que «ese plazo es para responder, no para facilitar en ese mismo plazo la información», y, en lo referido a este caso entiende que «es una petición concreta de expedición de copias la que está pendiente de resolver, no una solicitud de información, que ya ha sido satisfecha; es decir, la información la tiene, lo que no tiene es la copia del documento».

En relación con el contrato el alcalde explica que el mismo día 23 de enero, a preguntas del concejal sobre la falta del informe de Secretaría en el expediente, «la propia secretaria le aclaró que en la contratación menor no está previsto informe jurídico, sino la fiscalización del gasto, puesto que únicamente requiere la aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente».

Sobre la duración del contrato, nueve meses, el regidor aclara que «fue una decisión del equipo de gobierno, no para hacer un contrato menor, sino para, sin interrumpir el servicio de la oficina de turismo, intentar llevar a cabo la actualización de contenidos del centro de interpretación del Camino de Santiago, desde el convencimiento de que los dos servicios se deben sacar a licitación de forma conjunta».