Barrón dice que llevará al Tribunal de Cuentas la adjudicación de la oficina de turismo

El concejal no adscrito Carlos Barrón ha anunciado, en relación con su denuncia de que no se le facilitan informes del contrato de gestión de la oficina de turismo - «opacidad, negativa y penumbra», dice- que cuando se pague la primera factura del servicio, «seguramente reparada por Intervención por no ajustarse a la ley, pondré en manos del Tribunal de Cuentas dicha adjudicación».

El edil reitera su discrepancia sobre la legalidad del contrato, ya que -indica- «vulnera el artículo 23 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que dispone que los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga». Añade que «sabedores ambos de esta situación irregular se realizó dicho contrato y desde Secretaría no hubo ningún informe advirtiendo al respecto». A su juicio, «para hablar de legalidad hay que realizar un informe de Intervención. Una retención de crédito -afirma sobre lo que dijo el alcalde- es «decir que sí hay dinero».