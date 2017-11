El Ayuntamiento de Santo Domingo decide hoy si continúa con los cortes nocturnos de agua Depósito municipal de agua de Santo Domingo de la Calzada. :: albo Anoche no se iba a cortar el suministro para ver la capacidad del depósito tras la recuperación de su nivel en estas semanas JAVIER ALBO Santo Domingo Lunes, 27 noviembre 2017, 08:48

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada decidirá hoy si prosiguen o no con los cortes nocturnos de agua iniciados hace dos semanas debido al bajo nivel de las captaciones municipales, tanto la ubicada en la vecina localidad de Santurde de Rioja como la de Patagallina. El equipo de Gobierno achaca esta situación a la escasez de precipitaciones durante este año y a la afección en los manantiales locales que -según su creencia- están teniendo los bombeos que se realizan aguas arriba, en la peña San Torcuato, para el sistema supramunicipal de abastecimiento Oja-Tirón. La ciudad calceatense no forma parte de éste por el elevado precio que tendría que pagar por el agua, dadas las numerosas fugas, no pocas corregidas ya en el último año y medio.

Sobre la continuidad o no de los cortes de agua programados, el alcalde, Agustín García Metola, indicó el pasado viernes que «en principio, si la situación no mejora, será preciso continuar con ellos, aunque este fin de semana vamos a ver el comportamiento del suministro no cortando el domingo por la noche (por ayer), para ver la capacidad que tenemos con las recuperaciones del nivel de agua en el depósito de estos días, en los que además hemos tenido que corregir diversas averías, una de ellas de consideración, situada entre la plaza de la Constitución y la avenida de Europa». Ello trajo consigo un corte parcial en la red, de algunas horas, en la mañana de ayer.

El equipo de Gobierno también piensa en las próximas ferias de la Concepción, durante el 'puente' festivo de la Inmaculada, cuando el incremento de población y servicios traerá aparejado un mayor consumo de agua. De momento, sus esperanzas están puestas en que las captaciones de Patagallina y de Santurde de Rioja se vayan recuperando y que ello permita pasar esos días sin incidencias. Pero también puede ocurrir que la meteorología continúe en la misma línea que hasta ahora, por lo que los munícipes no descartan otras medidas para asegurar el abastecimiento. «Es algo que ya estamos estudiando y que tenemos en cuenta en los planteamientos de los técnicos del servicio municipal de aguas y el Ayuntamiento para esas fechas, especialmente la posibilidad de conseguir los aportes necesarios para no interrumpir el servicio dada la afluencia de visitantes del 6 al 9 de diciembre».

La estación agroclimática solo ha recogido en lo que va de año unos 340 litros de agua por metro cuadrado

Escasas precipitaciones

La estación agroclimática de Santo Domingo de la Calzada ha recogido en lo que va de año, en total, unos 340 litros por metro cuadrado de agua de lluvia. De ellos, 13,2 cayeron el pasado sábado.

El mes que más llovió fue junio, cuando se registraron 61,6 litros por metro cuadrado, seguido de mayo (53,6) y agosto (50,8). En enero y febrero, meses tradicionalmente húmedos, se anotaron 27,8 y 29,4 litros por metro cuadrado. Los meses que menos ha llovido este año han sido septiembre, con 6,6 litros por metro cuadrado, y julio, con 13,8.