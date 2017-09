El Ayuntamiento de Santo Domingo espera tramitar el presupuesto del 2018 este mes

El alcalde, Agustín García Metola, ha expresado su idea de que el presupuesto general del año 2018 se tramite íntegramente a lo largo del presente mes de octubre, una vez que ya han sido aprobadas las líneas fundamentales que servirán para su elaboración.

De acuerdo con estas, por citar algunas, la previsión del gasto de personal es de 2.470.000 euros, un 0,12% más que en el 2017; las inversiones reales sumarán 2 millones de euros, el 24% total del presupuesto; los ingresos por los impuestos directos (IBI, IAE, vehículos de tracción mecánica y valor de los terrenos) apenas variarán, ya que no se prevé modificar sus ordenanzas; los indirectos (ICIO) aumentarán en unos 20.000 euros, y con las tasas, precios públicos y otros ingresos se espera recaudar 2,9 millones, con las únicas variaciones respecto al 2017 que conlleven las nuevas altas e inspecciones.

Los movimientos de las últimas fechas en la Corporación abren una incógnita sobre la aprobación del presupuesto en ciernes: el PP se ha desgajado y perdido fuerza con la marcha del concejal Carlos Barrón, que continuará como concejal no adscrito. Los 'populares', por otra parte, brindaron la semana pasada su apoyo al equipo de Gobierno para sacar adelante acuerdos, para que no cuente con el «concejal trásfuga». IU, por su parte, ya dijo que no apoyará en nada a los socialistas, una vez que estos desecharon su oferta de entrar en el equipo de Gobierno. Y, aunque Diego Mendiola será relevado como edil el 31 de octubre, no parece que la línea vaya a cambiar.