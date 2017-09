El Ayuntamiento garantiza normalidad en el inicio del curso en el Ceip Hermosilla Una de las aulas, ayer, lista para recibir a los alumnos. :: / Javier Albo Su estado por las obras había sembrado en un sector de padres el temor a que el edificio de plaza de España no reuniera las condiciones adecuadas JAVIER ALBO Santo Domingo Viernes, 8 septiembre 2017, 10:15

El comienzo, hoy, del curso escolar en el Ceip Beato Jerónimo Hermosilla se ha visto precedido de la preocupación por parte de padres de alumnos del edificio de la plaza de España, temerosos de que el inmueble no estuviera en las condiciones adecuadas para recibir a los alumnos debido a que todavía se realizan en él algunas de las obras iniciadas durante el periodo vacacional. Es el caso del pintado de las aulas; de la instalación de la balaustrada de la fachada o de la restauración de los recercados de las ventanas.

El Ayuntamiento aseguró ayer que no hay motivo para la preocupación. «Todo va a estar en condiciones», anticipó la concejal de Educación y Cultura, Susana Gómez, que añadió que dichos trabajos no interferirán en la actividad escolar. Hasta la fecha se han pintado cuatro aulas; el resto y los pasillos se harán los fines de semana. La edil explicó que, inicialmente, no estaba previsto pintar pero que finalmente se decidió hacerlo y que no se pudo comenzar hasta que la Comunidad concluyera -lo que ocurrió pasado el ecuador de agosto-, los trabajos proyectados en todo el inmueble tras el derrumbe del falso techo sobre una de las aulas, durante las vacaciones de Semana Santa. También falta por colocar la balaustrada de la fachada. Gómez anticipó que el día que se vuelva a poner, el acceso al colegio se realizará por la puerta trasera.

La preocupación de los padres se diluyó en una visita que algunos hicieron ayer por la tarde al edificio, en el que la actividad bullía. De hecho, la normalidad que se logre hoy será a costa de la empresa de limpieza, que trabajaba a destajo para devolver la normalidad a un inmueble que las obras pusieron patas arriba; de la empresa adjudicataria y del equipo directivo y docentes, afanados todos en devolver orden al inmueble. Un inicio de curso a contrarreloj...